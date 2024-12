Una influencer se volvió viral por vender su ropa interior usada: quién es Onlinemami y qué más ofrecía

X, ex Twitter, es clasificada como la red social más cruel porque sus usuarios hablan sin censura y opinan libremente de terceras personas. En este marco, Agus Cabaleiro, más conocida como "Onlinemami", fue el blanco de todas las críticas a raíz de la "feria virtual vintage" que organizó.

La modelo curvy utilizó sus cuentas digitales para vender ropa que ya no utilizaba, pero lo que no esperaba era recibir los más crueles comentarios. Y es que se convirtió en tendencia por el estado de las prendas: algunas muy gastadas, la mayoría arrugada y algunas hasta sucias o con algunos otros detalles notorios.

Agus Cabaleiro, más conocida como Onlinemami, desató una polémica con su feria virtual vintage

En los últimos años, la moda circular se puso muy en boga. Esto no es ni más ni mensos que reutilizar prendas de otra época con el objetivo de darle nuevos usos y a un menor precio.

Sin embargo, "Onlinemami" no sólo vende las prendas que no utiliza y en mal estado, sino que la polémica estalló al acceder a la página y encontrar que vende su ropa íntima usada y una remera que se la entregó una reconocida marca para realizar una campaña contra el cáncer de mama: "Onlinemami hace feria y te vende un pantalón lleno de pelotitas por 20k, la remera de la caminata de Avon por 18k y unas pantuflas todas aplastadas del uso por 20k. Yo quiero un poquito del 'ya fue, yo me mando' que tienen las influencers a veces, eh", escribió una usuaria de X con ironía e indignación.

La influencer publicó la polémica remera de la caminata de avión a un costo de 18.000 pesos; otras remeras publicadas presentaban mal estado e incluso ella misma lo aclaró: "Tiene pequeñas manchitas de gastado". En la publicación de un saco corto también comentó: " Le falta un botoncito ".

Estallaron las redes sociales por las prendas en mal estado que vende Onlinemami en su feria vintage

En redes sociales, los usuarios no sólo se indignaron por el mal estado de las prendas sino también por los costos, que no bajan de los 15.000 pesos: "Con todo respeto la gente (influencer) que tiene guita y vende esta ropa usada me da un toque de bronca, no te tocan el timbre todos los días pidiéndote ropa para dar?", opinó una cibernauta y otra se sumó al debate: "Pero qué... ¿vos no comprarías la remera de mami online con agujeritos en las axilas a solo 130 mil pesos?", preguntó con gran ironía.

Descontentos con la actitud de Agus Cabaleiro, los usuarios redoblaron la apuesta y decidieron exponerla aún más: buscaron los productos promocionados por ella en las páginas originales y se encontraron que los precios de "Onlinemami" estaban inflados en un doble comparados con las tiendas en que los compró originalmente.