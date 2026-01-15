Una por una, las veces en las que Lali Espósito se negó al casamiento: "Un gastadero de dinero al pedo una noche"

Cada vez que Lali Espósito aprieta publicar en Instagram, el efecto dominó es inmediato: alboroto, repercusiones y titulares asegurados. Si bien 2025 fue un año centrado en lo laboral, con disco nuevo y shows a sala llena, este 2026 arrancó con una bomba mucho más íntima.

En el día de ayer, la cantante compartió un carrete de fotos en la playa junto a Pedro Rosemblat y reveló el secreto mejor guardado: " Nos casamos ", escribió. Dos palabras que alcanzaron para detonar miles de comentarios, corazones y alguna que otra fan en estado de shock emocional.

Lali Espósito anunció que se casa con Pedro Rosemblat

Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron la emoción de sus seguidores. En varias de las postales, Lali dejó ver un anillo dorado con dos piedras —una rectangular de tono celeste y otra redonda— montadas en un diseño moderno y elegante. La joya se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas, luciéndose mientras la artista brinda con una copa de vino y una sonrisa imposible de ocultar.

Aunque fue recién ayer cuando Lali confirmó el compromiso con Pedro, la propuesta habría ocurrido semanas atrás. Usuarios con alma de detective digital hicieron su trabajo y descubrieron que en diciembre la artista ya dejaba ver el anillo en algunas publicaciones.

De estar negada al casamiento a presumir su anillo de compromiso

¿Quién no soñó alguna vez con ver a su ídola casada? Y eso que a Lali la casaron, embarazaron y separaron mil veces desde los medios, pero ella siempre fue clara: ir despacio. De hecho, no hace tanto se mostraba bastante reacia a la idea del altar: " Ni en pedo me caso, un gastadero de dinero al pedo una noche ", dijo en septiembre en un móvil con LAM.

"Amo ir a los casamientos de mis amigos. Yo estoy bárbara y Pedro también", decía entonces, negando la posibilidad de ser ella quien camine hacia el altar. "Hoy en día no es un deseo", sentenciaba aunque aclaraba que prefiere no usar la palabra "nunca" porque las vueltas de la vida la sorprendieron en más de una ocasión.

"No me veo casándome ni en pedo", afirmó también en 2023 en Caja Negra, aunque se atajó con una frase que hoy suena casi profética: "Guarden este tape, porque ya me veo toda vestida de blanco". Su resistencia al casamiento fue tema recurrente durante años. Incluso en X, cuando todavía era Twitter, Lali había sido categórica allá por 2013: "'Hasta que la muerte nos separe'... qué pretencioso el casamiento. Se cree mil", escribió sin filtro.

Pedro Rosemblat, en cambio, siempre se mostró completamente rendido. Cada vez que pudo, expresó su amor y admiración por la artista: "No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido", dijo en una entrevista con Infobae.

En 2013, Lali Espósito cuestionaba los principios del matrimonio

"Yo me enamoré de una persona que conserva su simpleza, su humildad, que es una piba de barrio", aseguró, hablando de Mariana lejos de los escenarios, los personajes y el brillo.

Y al final, parece que la vida hizo lo suyo: Lali Espósito, la que juró mil veces que no se casaría... se casa con Pedro Rosemblat.