Escándalo en la CNEA tras la denuncia de ATE por un desvío de fondos de $3.863 millones

En un hecho que podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros recientes dentro del ámbito estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un multimillonario desvío de fondos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según la organización sindical, un total de $3.863 millones destinados a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén, habrían sido desviados bajo la gestión del nuevo presidente del organismo, Martín Porro.

"Estamos frente a un desvío multimillonario de recursos, una grave irregularidad. No habría que descartar que se trate de un accionar delictivo ni que se hayan robado la plata de los salarios de los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada", declaró con contundencia Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Martín Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

La denuncia presentada por ATE detalla que en diciembre de 2025 se aprobó una ampliación presupuestaria por un monto exacto de $3.863.026.100, destinada a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de la administración de la PIAP. Estos fondos tenían un propósito claro: garantizar el pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre para los trabajadores , así como cubrir los costos operativos y de mantenimiento de la planta.

Sin embargo, según la denuncia del sindicato, el dinero nunca llegó a ENSI ni fue utilizado para los fines establecidos. "Los fondos que desaparecieron tenían un destino específico. Su orientación no podía ser malversada", subrayó Aguiar, quien además cuestionó duramente la gestión de Porro al frente de la CNEA.

CNEA

El desvío de estos recursos tiene consecuencias devastadoras para los empleados de la PIAP y sus familias, quienes no perciben sus salarios desde diciembre. "No sólo los trabajadores y sus familias pasaron las fiestas y siguen sin cobrar, sino que también ponen en riesgo la adquisición de insumos y la posibilidad de garantizar la energía en la empresa", denunció Aguiar.

Medidas de fuerza: cortes en el puente Arroyito

Ante esta situación, ATE anunció medidas inmediatas para exigir respuestas. Así las cosas, el sindicato llevará a cabo cortes en el puente Arroyito sobre la Ruta Nacional 22, una ruta clave para el tránsito en la región. Según informaron, estas acciones se mantendrán hasta que se brinden explicaciones claras sobre el destino del dinero y se garantice el pago total de los salarios adeudados.

La prueba del desvío de fondos de la CNEA

"La situación no da para más. Evidentemente estos no son funcionarios, son delincuentes. Queremos conocer qué hicieron con la plata, a dónde fue a parar. En las próximas horas vamos a cortar las rutas hasta que los trabajadores perciban la totalidad de sus ingresos. Estos hechos tienen que ser investigados porque la plata para pagar salarios estaba y se esfumó", advirtió Rodolfo Aguiar, dejando en evidencia la gravedad del conflicto.

Consultado por BigBang , desde ATE explicaron que la decisión de movilizar se tomó desde la Junta Interna en la PIAP y que las manifestaciones empezaron desde el comenzaron el lunes 12 de enero y seguirán hasta el viernes 16 en el rango horario entre las 7.30 y las 10 de la mañana .

Además, explicaron cómo seguirán las acciones para exigir respuestas: "Se va a evaluar cómo continúa el plan de acción a partir de la próxima semana en función de lo que puedan responder o no las autoridades de la CNEA", manifestaron. El conflicto recién empieza.