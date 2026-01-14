Luciano Castro hasta las manos: Griselda Siciliani descubrió más audios y más mujeres con las que le fue infiel

Un audio hablando con modismos gallegos fue suficiente para que Luciano Castro quede nuevamente en el centro de la polémica por una nueva infidelidad. En este contexto, especulaciones y rumores se dieron en torno a su relación con Griselda Siciliani, quien aclaró si siguen juntos o no.

Cabe recordar que a las pocas horas de filtrarse el material, la actriz salió en un móvil con Moria Casán y dijo que conocía al hombre que había elegido como pareja por lo que nunca descartó una infidelidad. Sin embargo, aclaró que no quería saber sobre la intimidad de su novio; el típico "ojos que no ven, corazón que no sienten".

Luciano Castro cada vez más complicado con mensajes y amantes hablando

Sin embargo, su deseos se vieron aplastados cuando no solo Sarah Borrell, la joven danesa dio detalles de sus encuentros en España con Castro, sino que en las últimas horas salieron nuevos chats y una mujer que aseguró haber sido coqueteada por el mediático.

Se trata de Tamara Bella, modelo y Valeria López, dueña de una propiedad donde Luciano grabó una publicidad. Entre el trabajo y el break hubo un intercambio de mensajes que terminaron en diferentes programas revelando nuevas infidelidades. Incluso, según la versión de Fernanda Iglesias, el actor le habría enviado un mensaje a la modelo en el que le asegura que dejaría a la Siciliani para estar con ella.

"A mí me dijeron que cuando vos descubriste que él estaba con Griselda, él te dijo que estaba mal con ella, te lloriqueó y te aseguró que iba a terminar ", le consultaron y la supuesta amante respondió de manera confusa: "No voy a decir eso. Yo lo único que te puedo decir es que no estuve con él", agregó.

A través de un mensaje, Griselda Siciliani confesó que no está separada

Los nuevos audios y el presunto unfollow en Instagram, hicieron que rápidamente se confirmara la separación entre Castro y Siciliani. Sin embargo, Ángel de Brito difundió una conversación que tuvo con la actriz ante estos rumores y ella fue tajante: "Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One", comenzó aclarando porque ya no está en la Costa.