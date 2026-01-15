BUENOS AIRES - En un contexto donde Europa reafirma su posición como el "museo al aire libre" predilecto de la civilización occidental, el perfil del viajero latinoamericano está experimentando una transformación profunda. Según los últimos datos de Tour Experto, la agencia especializada en tours en español, la demanda de pasajeros argentinos ha alcanzado un hito histórico, representando ya el 58% del total de sus viajeros en la región que eligen el Viejo Continente como destino.

Axel Machado, Gerente de Producto de Tour Experto, analiza este fenómeno en una entrevista exclusiva, destacando que el viajero actual ya no se conforma con "estar" en un lugar, sino que busca "vivirlo".

"Para el argentino, viajar a Europa no es solo turismo; es una búsqueda de raíces. Sin embargo, ante la inmensidad de oferta, la pregunta que recibimos constantemente es cómo saltarse el 'turismo clásico' para sumergirse en la esencia real del continente", explica Machado. Según el directivo, la clave del éxito en este mercado ha sido la especialización.

Estos viajes representan el 58% de los viajeros según el ultimo informe de Tour Experto.

Tendencias clave para los viajes en el 2026:

Para este año, si bien los clásicos (España, Italia y Francia) siguen en el podio, existe un auge por destinos alternativos como Santiago del Monte (España), Linz (Austria) o Salerno (Italia). Tour Experto ha adaptado su catálogo de más de 5.000 paquetes para responder a esta nueva demanda:

Viajes en Temporada Media: calculamos que el 31% de los viajeros optará por evitar la temporada alta buscando tranquilidad.

calculamos que el 31% de los viajeros optará por evitar la temporada alta buscando tranquilidad. Adopción Tecnológica: La confianza en la IA para planificar itinerarios llegará al 54%, una herramienta que el equipo de atencion al pasajero de Tour Experto ya integra en su modelo de asesoramiento personalizado al pasajero.

Seguridad y Conectividad: La respuesta a un viajero exigente

Para mitigar la volatilidad de los costos (donde el vuelo representa el 58% de la decisión), la agencia impulsa su modelo "Todo Incluido" donde se garantiza un presupuesto cerrado. "Hoy el pasajero busca previsibilidad. Eliminamos el estrés de la planificación en un mundo donde el 70% de los pasajeros ya utiliza tecnología para optimizar cada minuto de su estancia".

La ventaja de viajar con expertos

El análisis de mercado de la compañía revela que la barrera idiomática y la logística son las principales preocupaciones del turista local.

Tour Experto ha capitalizado esto ofreciendo más de 5.000 opciones de viajes donde la especialización es el diferencial. "Nuestros guías no solo narran hechos históricos; son el puente que conecta al viajero con 'joyas ocultas' y la auténtica gastronomía local, evitando las trampas para turistas y garantizando precios justos", señala Machado.

Seguridad y Conectividad: La nueva prioridad

Para quienes cruzan el Atlántico, la agencia ha implementado un modelo de "Todo Incluido" que va más allá de lo tradicional, incorporando desde el ticket aéreo, hasta datos móviles (eSIM). "Hoy el pasajero busca previsibilidad. Al incluir traslados, alojamiento, excursiones, guias en español, experiencias y conectividad constante, permitimos que el viajero solo se ocupe de disfrutar, eliminando el estrés de la planificación de un viaje de tal magnitud", concluye el directivo.