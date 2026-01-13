Big Bang! News
Graciela Alfano destapó la verdad que Mauricio Macri quiso esconder

La ex vedete contó todo y Macri sigue en un silencio rotundo.

13 Enero de 2026 13:45
El domingo, el mundo de la política y el espectáculo se cruzaron con la confirmación de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri. Aunque la ahora ex pareja pidió respeto por el momento que atraviesan y expresó su deseo de manejar la situación lejos de los medios, Graciela Alfano no se mostró compasiva y no dudó en hablar sobre el ex presidente.

En un móvil con DDM, la ex vedette confesó: "Hoy a las 4 de la mañana me escribió", refiriéndose a Macri. Pero no se quedó en un solo mensaje: "Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos durante esta semana", reveló.

Ante el revuelo por el horario del mensaje, Alfano aclaró: "No sé si él escribió a las 4 de la mañana o si a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora".

Tras confirmarse la separación, la primera señalada como tercera en discordia fue Juana Viale, quien molesta desmintió cualquier romance con Macri. Sin embargo, quien no perdió tiempo y no piensa negar cierto interés es Graciela.

La mediática contó que la notificación la sorprendió y que, de hecho, dudó de la veracidad del mensaje: "Fue muy cómico porque no reconocí el número y me invitó a comer. Entonces, creí que era falso y le contesté cualquier cosa".

Según reveló, este reciente intercambio de mensajes no sería el primero, ya que en los años '90 habían salido como pareja. Consultada sobre la posibilidad de retomar el vínculo, Graciela Alfano dejó la puerta abierta: "¿Por qué no? Somos dos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo haremos", analizó, y dio luz verde: "Es un hombre que me encanta". Mientras tanto, Mauricio Macri mantiene un rotundo silencio.

