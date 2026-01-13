Graciela Alfano destapó la verdad que Mauricio Macri quiso esconder

El domingo, el mundo de la política y el espectáculo se cruzaron con la confirmación de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri. Aunque la ahora ex pareja pidió respeto por el momento que atraviesan y expresó su deseo de manejar la situación lejos de los medios, Graciela Alfano no se mostró compasiva y no dudó en hablar sobre el ex presidente.

En un móvil con DDM, la ex vedette confesó: " Hoy a las 4 de la mañana me escribió ", refiriéndose a Macri. Pero no se quedó en un solo mensaje: "Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos durante esta semana", reveló.

Graciela Alfano - Mauricio Macri

Ante el revuelo por el horario del mensaje, Alfano aclaró: "No sé si él escribió a las 4 de la mañana o si a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora".

Tras confirmarse la separación, la primera señalada como tercera en discordia fue Juana Viale, quien molesta desmintió cualquier romance con Macri. Sin embargo, quien no perdió tiempo y no piensa negar cierto interés es Graciela.

La mediática contó que la notificación la sorprendió y que, de hecho, dudó de la veracidad del mensaje: "Fue muy cómico porque no reconocí el número y me invitó a comer. Entonces, creí que era falso y le contesté cualquier cosa".