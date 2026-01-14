Odiada, La Reini disparó contra Telefe y los acusó de lo peor: "A los gritos por los pasillos"

Entre su descubrimiento culinario en MasterChef y sus explosivas peleas con Homero Pettinato, Sofi Gonet —más conocida como "La Reini"— logró sin dudas un lugar destacado en los medios. El quilombo es parte de su identidad y, en las últimas horas, volvió a quedar en el centro de la escena tras un furioso descargo contra el equipo de Cortá por Lozano.

A través de TikTok, la influencer relató su mala experiencia en los estudios de Telefe: "La consigna era hablar de MasterChef. Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas", comenzó diciendo.

"La Reini" llegó a Cortá por Lozano para hablar de su paso por Masterchef pero no fue tan así

Si bien al principio dudó, finalmente aceptó la charla con Vero Lozano, pero salió completamente desilusionada y atravesó lo que ella misma definió como su "primera crisis de diva televisiva": "Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex . Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso", explicó, en referencia a Homero Pettinato.

Según su relato, el momento más incómodo llegó cuando anunciaron un informe sobre su paso por el reality: "Vero dice 'ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de La Reini por MasterChef'. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome 'loca', 'psiquiátrica', 'que me tenían que internar'", denunció, visiblemente molesta.

"Primera y última vez que voy", dijo "La Reini" tras su paso por Cortá por Lozano

"Yo por cada plato bueno que hice, hice una editorial de fotos con fotógrafos de Vogue Latinoamérica. Tomé cuatro clases por semana durante cuatro meses. Fui pelada a MasterChef para que ni siquiera puedan usar ese clip ", enumeró "La Reini", repasando sus logros dentro del programa.

La influencer aseguró haberse sentido traicionada por la producción: "Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar. El canal no me cuidó. Cuando me estaba yendo me cae la ficha, llamo a mi representante y empiezo a los gritos por los pasillos", confesó. Y cerró con ironía: "Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación".

Así como en TikTok, "La Reini" relató paso a paso su mala experiencia, en Instagram tampoco dejó pasar la oportunidad de sumar show: "Cuando te dicen que vayas a hablar de MasterChef Celebrity y te ponen una nota de 15 minutos del innombrable", escribió en una historia. Luego lanzó una advertencia contundente: "Primera y última vez que voy. Pero subo esto porque serví outfit".