Esta fue la reacción de Susana Giménez cuando Julio Iglesias la besaba sin su consentimiento

En las últimas horas, un video que parecía olvidado en los archivos de la televisión argentina volvió a emerger, generando una ola de indignación en redes sociales. Se trata de un episodio ocurrido en 2004 durante una entrevista en el programa de Susana Giménez, en el que se ve al cantante Julio Iglesias besando a la conductora contra su voluntad en vivo y en directo.

Este material, que en su momento fue tomado con naturalidad, hoy se revisita bajo una perspectiva de género que pone en cuestión comportamientos normalizados en el pasado. En el video, Iglesias ingresa al estudio, le agarra la cara a Giménez y la besa a la fuerza, mientras ella intenta apartarse con elegancia.

Aunque la conductora trató de minimizar lo ocurrido en vivo al decir: " Sabía que esto iba a pasar . No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él", la incomodidad es evidente. Este tipo de situaciones, que antes se aceptaban como parte del espectáculo, hoy serían directamente inaceptables.

La viralización del video sucede en un momento no menor. Coincide con la reciente publicación de graves denuncias de abuso sexual y maltrato laboral contra Julio Iglesias por parte de dos ex trabajadoras de sus residencias en Punta Cana y Bahamas.

Rebeca, una de las denunciantes, relató: "Me obligaba a acudir a su dormitorio casi todas las noches, donde fui sometida a penetraciones con los dedos, bofetadas y humillaciones físicas y verbales sin consentimiento".

Por su parte, Laura, otra exempleada, señaló haber sufrido tocamientos no consentidos y besos forzados en espacios como la playa, describiendo al cantante como "una persona muy controladora" que ejercía poder "a través del miedo".

Estos testimonios revelan un patrón de abuso que trasciende lo ocurrido frente a las cámaras y se extiende al ámbito privado. La naturalización de comportamientos coercitivos y violentos hacia las mujeres ha sido históricamente invisibilizada o justificada bajo el manto del poder y la fama. Sin embargo, los movimientos feministas permitieron que estas dinámicas sean expuestas y ahora cuestionadas.

El caso de Julio Iglesias es un ejemplo de cómo los privilegios asociados al género, la fama y el poder perpetúan sistemas de abuso. Mientras las investigaciones judiciales avanzan, el video viralizado de Susana Giménez invita a la reflexión sobre la importancia del consentimiento, el respeto mutuo y la necesidad de erradicar las violencias machistas en todos los ámbitos. El silencio ya no es una opción.