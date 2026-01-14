Crudo relato de los médicos que asistieron al nene en Pinamar: "Estaba inconsciente y apenas respiraba"

Lo que prometía ser un día tranquilo de playa terminó convertido en una tragedia por la imprudencia y el peligro que representan los menores al volante en La Frontera, Pinamar. Cada año, camionetas y motociclos protagonizan accidentes que derivan en intervenciones médicas de extrema gravedad e incluso en muertes. El pasado lunes, Bastián, un nene de ocho años, quedó en estado grave tras un violento choque entre una camioneta y un UTV.

En medio del caos, con los padres en estado de shock y sin saber cómo reaccionar, el nene tuvo a dos verdaderos ángeles. Se trató de Melina y Juan José, dos médicos tucumanos que estaban de vacaciones en la costa y que se convirtieron en protagonistas inesperados. Al pasar por el lugar del accidente, no dudaron en intervenir y asistir al menor durante los minutos más críticos.

" El chico estaba inconsciente, hipovolémico y apenas respiraba ", relató la médica. Según recordó, lo primero que le llamó la atención fue la palidez extrema, los labios amoratados y la ausencia total de respuesta a estímulos, signos claros de un cuadro crítico. No había sangre visible, pero el color del cuerpo era elocuente: el niño sufría una hemorragia interna severa. La ambulancia demoraba en llegar, no por negligencia, sino por la distancia y la complejidad del terreno. En esos minutos que parecían eternos, Melina y Juan José tuvieron que hacer lo impensado: reanimar a un niño en plena arena, sin equipamiento, sin oxígeno y sin un equipo médico completo.

"La frecuencia cardíaca bajaba, yo lo veía dejar de respirar y no tenía absolutamente nada para asistirlo ", recordó Melina, quien además destacó el trabajo de los Bomberos que colaboraron en la asistencia. El momento más dramático llegó cuando Bastián entró en paro cardiorrespiratorio, justo cuando la ambulancia finalmente arribó al lugar.

Una vez en el móvil sanitario, la médica contó: "Logramos intubarlo en el lugar para poder trasladarlo y estabilizarlo para que llegue lo mejor posible. Sé que es una situación crítica". La pediatra explicó que su especialidad es la neonatología, aunque estaba preparada para asistir a un niño de la edad de Bastian: "Pensaba que nunca en la vida me iba a tener que tocar hacer esto. Porque donde lo hice siempre era en un sanatorio, donde tenía gente que te ayudaba y todos los medios, pero hacerlo en la calle fue tremendo ", reflexionó.

A su lado estuvo su marido, Juan José, quien relató la escena desde su mirada: "Llegás y encontrás a un chico con una palidez cadavérica, los labios morados, los ojos abiertos sin responder a ningún estímulo, totalmente flácido, con su papá llorando arriba de él". Luego hizo una dura confesión: " La profesión no te prepara para ese momento ".

Además, fue más allá y cuestionó la falta de infraestructura sanitaria permanente en La Frontera: "No es si va a pasar o no. Sabemos que va a pasar. Entonces debería haber una ambulancia equipada de forma permanente. En estos casos, los segundos definen la vida o la muerte", cerró.

Melina se subió a la ambulancia y acompañó el traslado hasta el Hospital de Pinamar. Durante el recorrido, informó al equipo médico cada una de las maniobras realizadas: el paro cardiorrespiratorio, las tareas de reanimación, las drogas administradas y el volumen de líquidos infundidos.

El ingreso fue directo a quirófano. El diagnóstico confirmó lo peor: una lesión hepática severa con sangrado activo. El nene fue sometido a una cirugía de urgencia para realizar un taponamiento quirúrgico que permitiera contener la hemorragia. Luego, quedó internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y la posibilidad de nuevas intervenciones.

Bastian: último parte médico

Según el último parte difundido esta mañana por el Municipio de Pinamar, la salud del menor se mantiene "estable", aunque deberá continuar internado en la Unidad de Terapia Intensiva "bajo soporte con inotrópicos, medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica".

Debido a la enorme pérdida de sangre que sufrió tras el siniestro, la familia pidió a través de las redes sociales dadores para realizar transfusiones urgentes. En las últimas horas, la abuela del nene publicó un mensaje en su cuenta de Facebook: "Si estás en Pinamar, por favor. Mi nieto está luchando por su vida", escribió Bettiana Delfina. Los dadores pueden ser de cualquier grupo y factor.

No obstante, desde el Municipio de Pinamar aclararon que "desde su regreso de quirófano en el día de ayer no requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado. El resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas", concluye el comunicado.