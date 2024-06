"Vivías en una villa y te llevé a vivir a Nordelta": la agresiva reacción de Oky a los dichos de Tuli Acosta

El lunes se vivió una nueva jornada del Ni una menos por noveno año consecutivo y fue en ese marco que Tuli Acosta se animó a contar lo que sufrió en carne propia mientras estaba en pareja con Octavio Appogh, más conocido como Oky. "Al haber estado muy expuesta, fue por ahí donde entró todo. Era un 'si me dejás, todo esto se te vuelve en contra a vos' o 'estás conmigo por tal cosa, entonces si me dejás solo me estás confirmando esto'", recordó la influencer, que alcanzó aún más popularidad al convertirse en la campeona del Bailando 2023 y deslumbrar al público con su talento, durante su paso por en Olga.

En pareja con el músico Lit Killah, Tuli se encuentra en un buen momento personal y si bien no lo mencionó a Oky directamente, tampoco hizo falta, ya que el influencer recogió el guante solito y salió a defenestrar a su ex pareja a través de las redes sociales. "Tuli da vuelta la historia como vos quieras, vas a un programa a hablar solamente de mi, a inventar cosas que se te ocurren decir después de años estando de novia. En el fondo de tu corazón sabés como fueron las cosas, así le mientas a todo el mundo. Esa es la verdad, una falta de respeto para tu novio, ya pasaron 3 años... ¿cuándo me vas a superar?", arremetió Octavio.

No conforme con eso, el streamer usó su cuenta de X -de más de 200 mil seguidores- para atacar a la cantante. "Las cosas buenas no se sacan en cara, ¿pero las malas si? Tuli vos nunca me quisiste, solo me usaste como hacés con todos. Te di todo lo que tenía y más para que seas feliz, perdón por no haber sido lo suficiente. No sé qué mas querés que te diga, seguí tu vida, así como cuando te corté y a las dos semanas estabas con Lit Killah", reprochó y siguió: "¿Qué culpa tengo yo de que no hallas cuidado bien tus perros? La responsabilidad es tuya, no mía. Yo te banqué llorando 24 hs cuando rezabas que aparezcan y yo por suerte pude encontrar a uno y dártelo con vida".

De esta manera, Oky hizo referencia a la situación que contó Tuli sobre una de sus mascotas, que dio a entender que él se la sacó cuando se pelearon una vez: "Cuando se perdieron los perros, ninguno de los dos estábamos en la casa, volvimos y estuvimos un día entero buscándolos por todo el country y si Chuflito está vivo es gracias a mi o no te acordás cuando me metí al lago en el medio de la noche y lo rescaté debajo la lluvia, y después le quisiste echar la culpa al country de que te habían robado el perro y el mismo dueño del country te llevó al otro perro, sin vida y ahogado, hasta la puerta para que veas que nadie te lo robo. Fue una imagen que nunca voy a olvidar".

Visiblemente molesto con las declaraciones de Acosta, Appogh también le hizo varios reproches: "2024 y seguís hablando de mi. Viste la batalla de Sony y Coqeéin seguro y ahora querés ser la Joaqui y no Tuli. Vos no vivías en una villa, te llevé a vivir a Nordelta, vos no tenías un peso y te conseguí un contrato con Twitch de 5 mil usd, querías el Instagram verificado y ahí lo tenés. No te hice ir a trabajar, te llevé a Cancún. Que mal novio, lo peor que te pasó la verdad".

De acuerdo con Oky, en su afán por defenderse de la inmensa cantidad de críticas e insultos que recibió a partir del desgarrador relato de Tuli, se trató de un "armado" de parte de su ex manager para hacerlo "quedar mal": "¿Ustedes creen que todo esto pasa de la nada? ¿Que no está todo premeditado? ¿Que la agarren de la mano mientras llora, que vaya a un programa a hablar de lo malo que yo era? Todo arreglo del manager para levantar números y hacerme quedar mal a mí. PD: es mi ex manager".

Y al mismo tiempo, atacó: "Bien que te puso pilla tu manajer de no decir mi nombre para que no te pueda demandar por difamación e injurias". "Le dan entidad a una mina que inventa cualquier cosa sin ninguna prueba o fundamentos de cosas que pasaron hace 3 años en vez de darle el espacio a mujeres que realmente lo necesitan que pasaron por violación o violencia física. Todo por rating. todo show. Falso feminismo", sentenció.

En el canal de streaming liderado por Migue Granados, Acosta reveló que pasó por momentos de "mucho maltrato psicológico". Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y, al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, me empecé a creer todo lo que me decía. Yo sentía que estaba siendo full sincera, trasparente y, de repente, tener ese feedback es como 'ah, soy esto'. Y, me pasó después que me pasó de tener la pérdida del ser más cercano que tenía que era mi perrita, que fue un día que yo me peleé y me fui de la casa y volví y había desaparecido. Y, supuestamente, se fue y era un chihuahua que son miedosos, no se van a ningún lado y esa fue la salida que yo tuve que dije 'me voy de esta casa'. Nunca supe qué pasó con mi perrita", relató, entre lágrimas, con mucho dolor.