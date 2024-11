Wanda, L-Gante, Icardi y La China juntos en un restaurante: besos, provocaciones, reclamos ¿y piñas?

Si lo organizaban no salía: Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en un restaurante en la noche porteña del jueves. Por supuesto, Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, no se perdió la velada y acompañó a la conductora de Bake Off. Yanina Latorre compartió en su cuenta de X, ex Twitter, un video del futbolista con un grupo de amigos cenando en Gardier y avisó a sus seguidores que en otra mesa, un poco más distanciada, aunque a pocos metros, se encontraban su ex mujer con su nuevo novio, y muy cerca la ex Casi Ángeles, señalada como tercera en discordia en el 2021, cuando se planteó la primera crisis de la pareja.

Wanda Nara y L-Gante a los besos con Mauro Icardi y la China de espectadores

"Coincidieron Wanda Nara, su novio L-Gante, La China Suárez y Mauro Icardi, todos en un mismo restaurante. Y encima estaba Luciana Salazar que se cruzó con Wanda y le dijo 'están todos'", contó Majo Martino en Mañanísima y luego explicó: "Fue así... me dicen que Wanda no tenía mesa teóricamente, esto es lo que cuentan, que ella no tenía mesa y una fanática le cede su mesa".

Según el testimonio de la periodista: "Wanda se fue a la parte de la terraza, estaba a los besos con L-Gante, estaban a los besos limpios y las paredes que dividen la parte de adentro con la de afuera de Gardiner son de vidrio, entonces Wanda tenía la vista directa a Mauro Icardi y Mauro Icardi tenía la vista directa a Wanda".

Siguiendo las historias de Instagram de la Bad Bitch, aquella cena podría tratarse de un festejo, ya que anunció: "Quiero gritar la noticia. Estoy feliz. Mañana lo comparto", escribió con letras blancas sobre un fondo negro junto a un emoji de corazón atravesado por una flecha.

La China Suárez y Wanda Nara a punto de irse a las manos por L-Gante

La velada en el restaurante fue pacífica, cada uno por su lado. Sin embargo, con el pasar de las horas y en una nueva locación, la tensión escaló a un siguiente nivel. En su cuenta de X, Ángel de Brito mostró una captura de WhatsApp donde una persona le avisó del conflicto entre la China y Wanda.

"Ingresaron a Tequila Wanda y L-Gante. Tengo data hermosa, Wanda se quiso pegar con la China Suarez", comenzó a contar el informante y continuó: "La China se acercó a saludar a L-Gante y Wanda empezó a grabarla. La China le dijo que me grabas sos una mujer grande, estás de novia". La actriz es amiga del representante de cumbia 420, ya que se conocieron grabando una canción, sin embargo esta amistad no está aprobada por Nara, que lo dejó en claro en el cara a cara en boliche.