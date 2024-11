"Yuyito" González trató de envidiosa a Yanina, habló de fe y a su manera le pidió disculpas: "A mi me cuida Dios"

Todo estalló después de la participación de Yanina Latorre en el living de Susana Giménez, donde dio detalles de los principales escándalos de la farándula: contó que Carolina "Pampita" Ardohain decidió separarse cuando descubrió las infidelidades de Roberto García Moritán, confirmó el romance entre Nicky Nicole y el ex River, Enzo Fernández, reveló que Griselda Siciliani le enviaba "fotos de sus partes" a Luciano Castro mientras Sabrina Rojas estaba embarazada y acusó a Wanda Nara de mentirosa. "Lo que está haciendo Wanda ahora, de verdad me parece un papelón", había dicho la panelista, sentada junto a la diva.

Yuyito González

Al día siguiente, Amalia "Yuyito" González, desde su lugar en Ciudad Magazine, comentó: "Yanina conoce como nadie las humillaciones y los cuernos. Tiene un máster en el tema". Al escucharla, la panelista de LAM realizó contundentes descargos por distintos medios. "Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados. Que seas la novia de Milei no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. ¿Y? Me metieron un cuerno, lo perdoné. Lo vendieron. Lo extorsionaron, ¿qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo", dijo, por ejemplo, desde su programa por streaming.

Además, Latorre había pedido que algún asesor presidencial le enseñe a la novia del Presidente Javier Milei a tratar a las mujeres: "No se bardea a una mujer cornuda; sí se bardea a una mina que es amante de tipos casados ¡Quiero ver si te invita Susana y hacés 11 puntos, pedazo de fracasada! ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días? Estoy podrida de que me digan cornuda ¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija?". Lo cierto es que "Yuyito" recogió el guante y sin mencionarla directamente, le respondió a Yanina Latorre. Sin ir más lejos, dijo estar "Adornizada" y buscó ponerle "fin" al asunto.

Con el escándalo dando vueltas, la ex vedette atribuyó el "ataque" de la "angelita" a cuestiones de envidia. "No me pregunten cosas de mala onda, yo sé que circulan todas las críticas y agresiones. Lo vengo sufriendo todo el año, pero cada vez mis espaldas son más fuertes. Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero me doy cuenta que cualquier cosita que yo diga acá, genera trascendencia", dijo "Yuyito" y agregó: "Puede ser porque soy la novia del presidente, tengo un programa exitoso y también puede ser porque tengo 40 años de carrera. Para mí, está terminado el tema de los que me critican, 'fin', Adornizada totalmente".

Yanina Latorre

Luego de citar al vocero presidencial, Manuel Adorni, que suele agregar la palabra "fin" tras sus publicaciones en X (antes Twitter) y al final de varias frases, González le mandó "besos para todos" y pidió disculpas "por su alguien se ofendió". "No soy de decir cosas feas, las evito, a veces me sale alguna cosita sin darme cuenta puede herir a alguien. No soy enemiga de nadie y no toxiqueo con nadie", apuntó y sin nombrar a Yanina, sumó: "Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero ni decir nombres. Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo".

Adorni visitó a Yuyito

Finalmente, también usó el concepto de "fuerzas del cielo" para aclarar que a ella "la cuida Dios". "A mí me cuida Dios, pido perdón a cualquiera que se haya ofendido con algo que yo digo te dije, no tengo ningún tipo de enemistad, si les sirve seguir hablando de mí, háganlo. Traten de no meterse con la familia, porque yo no me meto y ahí van a derrapar mal. Ojo, no por nada que pueda yo hacer, sino que las Fuerzas del Cielo, operan", concluyó la ex vedette.