Gestos sutiles y secretos escondidos: Mauro Icardi comparó a Wanda Nara con una malvada villana

No dan descanso: mientras Wanda Nara y Mauro Icardi continúan con sus vidas tras el divorcio, salen a la luz nuevos detalles que los mantiene más unidos que nunca y desata la furia de sus actuales parejas. Este jueves, en medio del romántico viaje del futbolista y la China Suárez se conoció una dedicatoria de amor repetida.

El deportista y la ex Casi Ángeles protagonizan su primer viaje internacional aterrizando directamente en Milán. Mientras tanto, en Argentina se descubrieron detalles que dejan en evidencia que el joven sigue pensando en su ex: no sólo le regaló a su novia un anillo muy parecido al que meses atrás le había dado a la Bad Bitch, sino que además, las mediáticas comparten amuleto de la suerte.

"Espejito, espejito": la romántica dedicatoria de Icardi a la China Suárez

Todo indicaría que Icardi sigue los mismos patrones que en su antigua relación: "Espejito, espejito. No me respondas nada espejito... Ya lo sé", fue el mensaje que escribió en Instagram, apenas unos días atrás, junto a una foto de la China Suárez reflejada en el espejo de su camioneta. Sin embargo, esta no es la primera vez que el joven cita a la villana Blancanieves.

A las pocas horas, Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, se sumó a la polémica y subió a sus historias de Instagram un video bailando con Wanda Nara en lo que parecería ser el vip de una boliche, que musicalizó con la canción "Espejito, espejito" de Willito, Víctor Rivera y Su Nuevo Estilo, en cuyo estribillo dice: "Espejito, espejito, tráeme por favor ese osito beliquito. Espejito, espejito, soy la más bonita y todos quieren mi totito ".

Mauri Icardi ya habría utilizado el recurso del espejito con Wanda Nara

Sin embargo, la frase en cuestión fue dedicada en noviembre por Icardi pero aquella vez la destinataria fue Wanda: "Mauro ya usó el recurso del espejito", escribió Juariu junto a la prueba; se trata de una foto del ex matrimonio en una de sus propiedades. Cuando ya se avecinaba la tormenta mediática, el futbolista escribió: "Espejito, espejito... Todavía no entendieron. Y siguen sin entender... que representan todo lo que no queremos ser", fueron las palabras junto a una imagen de ambos muy abrazados.

Continúa la provocación

Lejos de parar con las provocaciones, L-Gante redobló la apuesta. Tras presentar su nuevo tema "Guardado", se retiró del evento con la conductora de Bake Off: ante la presencia de cientos de fotógrafos, el representante de cumbia 420 se comió una hamburguesa, lo que se entendió como una mojada de oreja a Icardi tras conocerse los chats íntimos con su ex pareja, donde utilizaba dicho alimento cuando hablan en su intimidad erótica.

L-Gante provoca a Icardi y se come una hamburguesa ante la prensa

Los palos del cantante no fueron lo que llamaron la atención de los usuarios en redes sociales, sino que los cibernautas destacaron que Wanda Nara estaba como copiloto cuando su novio no puede conducir, ya que le suspendieron la licencia después de haberse mostrado manejando su camioneta sin cinturón de seguridad y usando el celular al volante.