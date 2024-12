Macumbas, insultos y odio : La China Suárez, Pampita y el detrás de escena de los explosivos audios de la actriz

El glamour, las sonrisas y los flashes del evento de la revista Gente parecían contar una historia de reconciliación entre Eugenia "La China" Suárez y Carolina "Pampita" Ardohain. Sin embargo, horas después de que ambas posaran juntas, aparentemente motivadas por una abundante cifra en dólares que recibieron para asistir, se filtraron audios que muestran una cara completamente diferente de esta relación mediática.

En los mensajes, que datan de 2018 y que -se dijo- habrían sido filtrados por Wanda Nara, La China lanza duras críticas hacia la modelo y ex pareja de Benjamín Vicuña, con quien la actriz estuvo involucrada en una polémica relación. A lo largo de ocho audios difundidos en el programa A la Tarde de América TV, Eugenia no escatima en palabras al referirse a Pampita, utilizando términos como "mentirosa serial", "lo más malo que conocí" y admitiendo abiertamente: "La odio y no tengo problema en decirlo".

Los audios, enviados aparentemente a Wanda, revelan un historial de tensiones que contradice las recientes fotos que ambas compartieron. En uno de los fragmentos, La China asegura que Pampita "se quedó con todo" tras la separación de Vicuña y la acusa de aprovecharse de su silencio. Además, menciona episodios donde, según ella, la morocha habría solicitado fotos de Magnolia, la hija que La China tuvo con el actor chileno, para incluirlas en actividades escolares de sus hijos mayores. "No es una buena mina", dispara la actriz en uno de los mensajes. "Va a ojear la foto porque a mí ya me hizo más macumba que no sé qué. Ella y su mamá", agregó.

La filtración llega en un momento aparentemente pacífico entre ambas, alimentando la especulación sobre cómo se vivieron realmente los años posteriores al escándalo de 2015, cuando Pampita y Vicuña se separaron. En aquel entonces, la modelo afirmó haber encontrado a su pareja y a Suárez en una situación comprometida en un motorhome, mientras rodaban una película. Aunque desde entonces ambas intentaron mostrarse cordiales, estos audios refuerzan la idea de que las heridas siguen abiertas. En otro mensaje, La China relata: "La única vez que Pampita vino a mi casa a buscar a los chicos, uno de mis perros la mordió. Así que imaginate".

Mientras que en otro, agrega: "No hay que darle bola porque le está yendo mal, entonces para mí están buscando que alguien salte y nadie salta, está como sola hasta en eso. Yo la odio y no tengo problemas en decirlo, está bien que está mal el odio y todo. Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí. Es una caradura...ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no voy a salir a decir nada. Se quedó con la casa, con todo, una genia, mentirosa serial"

Fueron 10 mil dólares para Pampita y 8 mil dólares para la China Suárez

El contraste entre el contenido de los audios y el abrazo compartido en el evento en Galerías Pacífico generó un revuelo en redes sociales y medios. ¿Fue un acto genuino de madurez o simplemente una puesta en escena para la prensa? El periodista Nacho Rodríguez reveló que para asistir al evento promocional, se le pagaron "dos montos" importantes a la modelo y la actriz, de acuerdo a sus "categorías". "Fueron 10 mil dólares para Pampita y 8 mil dólares para la China Suárez", contó en Radio 10. Por otra parte, el periodista Gustavo Méndez contó que la foto habría sido orquestada por la prensa del evento de Galerías Pacífico para generar revuelo en los medios.