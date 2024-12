"Son terribles": Yanina contó que Wanda tiene dos videos "que no la dejan bien parada" y ella la amenazó

Si el entretenimiento en la Argentina fuera un deporte, Wanda Nara y Yanina Latorre estarían disputándose el primer lugar de la tabla. La última entrevista de la conductora de Bake Off con Susana Giménez parecía destinada a ser un espacio para que la empresaria contara su versión definitiva sobre sus tumultuosos meses: la separación de Mauro Icardi, su fugaz vínculo con L-Gante y, cómo no, su enemistad con Eugenia "La China" Suárez, con quien se terminó cruzando en un restaurante. Pero, como en todo buen drama mediático, lo mejor estaba por venir, cortesía de Yanina Latorre y su inigualable habilidad para convertir cualquier chispa en un incendio.

Los posteos de Yanina Latorre contra Wanda

Wanda se sentó con Susana en lo que prometía ser una velada íntima y reveladora. Pero mientras la diva de los teléfonos hacía preguntas con su clásico tono pausado, la panelista de LAM estaba lista para prender fuego desde su trinchera en LAM. Según la panelista, lo que Wanda presentó como una confesión sincera era, en realidad, un relato cuidadosamente diseñado para ganarse la simpatía del público. "Están circulando dos videos terribles de Wanda", dijo en un posteo en sus redes. Aunque aclaró que no tiene intención de filtrarlos, el simple hecho de mencionarlos fue suficiente para que el nombre de Wanda comenzara a circular aún más rápido que un meme viral.

Lejos de quedarse callada, la mediática tomó cartas en el asunto y le envió un mensaje directo a Yanina. En el texto, le advirtió -o directamente la amenazó- que su insistencia en hablar del tema podría meterla en problemas judiciales. Pero Yanina, fiel a su estilo, decidió leer el mensaje en vivo: "Me dice que confía en la justicia y que puedo estar complicada. ¿Qué te pasa, Wanda? ¿Vos podés filtrar cosas de todo el mundo y yo no puedo opinar?". "Yo puse hoy que hay dos videos, o hay videos circulando de Wanda que son tremendos. Pero no dije ni que los tengo ni que los voy a filtrar. Entonces me amenazó a mí. Wanda no entiende nada", agregó.

Luego de aclarar que ella protegerá a su fuente, destacó: "Se ve que se puede filtrar todo en contra de la China, de Pampita, pero no se puede filtrar nada en contra de ella, Me dijo 'Si entras en esto, estás siendo cómplice de un tipo que me amenaza con publicar videos íntimos, yo todavía confío en la justicia. Podés estar complicada. Mauro está denunciado por este tipo de amenazas. Si te usa vos, vas a terminar adentro de un problema que no tenés idea'". Recordemos que la tensión había escalado cuando Yanina reveló detalles de una conversación telefónica con Wanda que, según la panelista, comenzó con gritos y terminó con una amenaza de imponerle un "bozal legal".

Wanda Nara y Yanina Latorre

Sin embargo, Yanina no se achicó: "Le dije que bajara dos cambios. No me va a cambiar la opinión ni la información". Como si las disputas con Yanina e Icardi no fueran suficientes, la sombra de "La China" Suárez volvió a colarse en la vida de Wanda. En la entrevista con Susana, la empresaria aseguró que su enojo con la actriz estaba lejos de apagarse. De hecho, volvió a airear chats comprometedores donde la China hablaba de Pampita y como si fuera poco, fue acusada de filtrar los explosivos audios de la actriz contra la modelo, donde sostiene que Carolina es "mentirosa serial", que le hizo macumbas y hasta confirmó que la "odia", reavivando viejos enfrentamientos.

Yanina, siempre lista para opinar, cuestionó el sentido de exponer conflictos ajenos: "Si Wanda no quiere exponer a sus hijos, exponer a Pampita y Vicuña es pasarse de la raya. ¿Qué quiere lograr con esto?". En medio de todo este caos, Wanda dejó caer un detalle revelador sobre su separación con Icardi. En un audio filtrado, confesó haber presionado al jugador para cerrar rápidamente la división de bienes: "Lo hice mierda. Lo obligué a que me firme la división. Seguimos casados, pero lo que gana ahora ya no me afecta". Comparando esta estrategia con su divorcio de Maxi López, que tardó ocho años en resolverse, Wanda se mostró satisfecha con su eficiencia esta vez.