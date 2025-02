¡Alejandra Maglietti embarazada! La bizarra historia con el chat GPT y la reflexión de Beto Casella

Todos y cada unos de los espectadores de Bendita TV disfrutaron de un espectacular informe sobre los inicios de la carrera de Alejandra Maglietti que es abogada y se insertó en los medios de comunicación empezó siendo actriz de publicidades, fue modelo de varias revistas y terminó siendo panelista estrella de uno de los programas más vistos de Argentina. Sin embargo, nadie advirtió la noticia que daría: está embarazada.

El informe precedía la noticia con el anuncio de que la rubia agranda su familia con su novio-abogado Juan Manuel (no se confirmó el apellido pues él prefiere mantener un bajo perfil) con el que lleva dos años de relación y ya conviven en un departamento en Puerto Madero. Si bien Ale había decidido congelar óvulos, contó que ahora está embarazada de manera natural.

Ale Maglietti anunció que está embarazada

La historia sobre cómo se enteró de su embarazo fue simplemente genial: "Se dio de una manera sorpresiva y mágica, no me lo esperaba. En el momento del atraso, me había comprado un test muy sofisticado y lo interpreté como negativo", empezó su relato.

La Maglietti también contó: "Fui a la médica y me dijo 'antes de medicarte, me parece que lo mejor es hacer un análisis de sangre'. Cuando me llegó, se lo mandé al chat GPT para que me lo explique. El chat me lo dijo, pero por las dudas quería que me lo diga la médica", explicó entre las risas de todo el panel de Bendita.

El posteo de Maglietti tras la noticia

"Me dijo 'Ale, estás embarazada'", contó la rubia con la voz totalmente quebrada con una sonrisa clavada que ni su archi enemiga televisiva Edith Hermida pudo desconocer y celebrar. "Tuve mucho sueño, muchas nauseas, recién ahora me estoy sintiendo bien, pero cansancio extremo", contó la modelo.

"Hay embarazos y embarazos. Este es especial porque es como de todo el programa , pero por la búsqueda y por lo que lo deseó", dijo el conductor del programa Beto Casella que corrió a abrazar a su panelista que ya es casi parte de su familia. Él también contó que algunos periodistas de espectáculos ya sabían que Alejandra estaba embarazada y resaltó la buena ética que tuvieron al dejar que la rubia cuente la noticia por ella misma.

Alejandra Maglietti

Los detalles del embarazo también sorprendieron porque se enteró en medio del programa:" Compré como un test de esos muy sofisticados y cuando salió pensé que era negativo", dijo y contó: "Y estaba acá en el programa, casi el último programa antes de fin de año, y miro y me cae el mail".

No hay nada más feliz que la maternidad deseada: "Era uno de mis sueños era formar una familia", contó Alejandra Maglietti que además confirmó que es un varón y que ya tiene algunas opciones de nombres aunque eso lo dejó para la intimidad.