"Ya estoy lista para que me venga a conocer": así fue el primer encuentro entre las hijas de La Joaqui y Luck Ra

Si bien a través de su música y sus outfits Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida artísticamente como "La Joaqui", demuestra una personalidad fría y distante, desde que comenzó su relación con Facundo Almenara Ordóñez, renombrado "Luck Ra", todo cambió y dejó al descubierto su verdadera personalidad: muerta de amor por su novio, reveló los detalles más privados desde que se conocieron.

La relación entre los artistas es mucho más que una historia de amor. Es que este vínculo a la cantante le llegó en un tiempo de renacimiento, después de hacer un fuerte trabajo interno para poder salir adelante luego de momentos difíciles vinculados a su salud mental y de una relación tóxica con los padres de sus hijas, Shaina, de 8 años, y Eva, de 4.

La Joaqui más enamorada que nunca: presume por lo alto a su novio, Luck Ra

Desde los nacimientos de las nenas, "La Joaqui" fue madre soltera encargándose sola del cuidado de las menores. Sin embargo, eso cambió en los últimos meses al iniciar una relación con el intérprete de "La Morocha"; y es que no sólo logró conquistar a su ahora novia, sino que además se robó el corazón de la mayor de las hermanas.

"Yo le había contado que tenía un novio que se llamaba Facundo pero no que era Luck Ra", comenzó contando la pionera del freestyle femenino en el programa de stream Rumis. Con el tiempo, la primogénita sintió interés por el compañero de su mamá y se lo hizo saber: "Bueno, me dice ya estoy lista para que me venga a conocer", continuó con la historia.

Según "La Joaqui", Shaina es completamente fanática del cordobés por lo que a la hora de conocerlo no sólo hubo sorpresas sino que además estuvieron presente algunos reclamos: "Cuando abrió la puerta y vio que era el no lo puedo creer, me dijo 'mamá no me dijiste que era Luck Ra yo no me armé un outfit nada'".

La nena no pudo contener la emoción y lo compartió con sus íntimas: "Estábamos tomando mate y yo veía que le sacaba foto y lo mandaba al grupo de amigas", relató la invitada del stream y agregó la frase que escribió su hija junto a la foto: "Me vino a ver Luck Ra", presumió y dejó de lado el detalle de que se trataba del novio de su madre.

Esta no es la primera vez que "La Joaqui" hace referencia al vínculo de Luck Ra y sus pequeñas. "Es un amor con mis hijas", había comentado meses atrás en la alfombra roja de los Martin Fierro, donde además abrió su corazón al confesar que la enamoró del joven: "¿Sabés qué es lo que más me enamora? Creo que nunca nadie en la vida me hizo reír tanto todo el día. Estoy muy contenta. Es un terreno nuevo para mí el lo de lo romántico, pero me hace sentir feliz. Me hizo apostar por esto. Siento un poco que toda la vida me puse como una coraza".