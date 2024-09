"Ya no sabemos qué hacer para que tenga dignidad": García Moritán cancelado, viviendo de prestado y atornillado a su cargo

"Ya no sabemos qué hacer para que tenga dignidad y renuncie". La continuidad de Roberto García Moritán en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno porteño pende de un hilo desde hace meses por las denuncias de corrupción que acumuló al designar más de 500 funcionarios en su cartera. Sin embargo, la exposición pública que generó la separación y futuro divorcio de Carolina "Pampita" Ardohain aceleró los tiempos y en Uspallata prenden velas para que presente su renuncia.

El derrotero del futuro ex marido de "Pampita" no tiene fin. Pese a que se encargó de desmentir cada vez que pudo la separación y del silencio de la modelo, lo cierto es que "Rober" mordió el polvo y tuvo que abandonar la fastuosa mansión de Barrio Parque en la que convivía con la madre de su hija menor, Anita.

Las imágenes lo dijeron todo. El funcionario porteño hizo la mudanza el jueves al mediodía y a las apuradas. Se llevó su ropa en bolsas de residuos y algunos electrodomésticos (tal vez la cafetera que tenía en el baño de la suite) en un mini flete, que trasladó todas sus pertenencias al barrio de Saavedra.

La mudanza de García Moritán

¿En dónde residirá ahora García Moritán? Por el momento, se instaló en un PH propiedad de uno de sus mejores amigos ubicado a una cuadra de Congreso y Cramer, según consignó el periodista Santiago Sposato. Y así, mientras la modelo dividirá sus días entre las mansiones de Nordelta y Barrio Parque, él vivirá de prestado hasta poder "rearmarse".

Pero esa no será la última mudanza del ex legislador porteño. Y es que, pese a que desde que estalló el escándalo se encargó de mostrarse en redes activo en su rol como ministro, lo cierto es que tendría los días contados. El Gobierno de la Ciudad no quiere quedar pegado al escándalo por corrupción y, según trascendió, el llamativo cambio de actitud de García Moritán no cayó para nada bien.

"Antes ni venía por acá, no se lo veía. Ahora, de la nada, viene hasta los fines de semana. Es todo muy evidente", advierten desde Uspallata, lugar en el que siempre consideraron al etonces marido de "Pampita" como "un vago". Sin embargo, pese a su mal desempeño y a las denuncias en su contra, García Moritán sigue cobrando su sueldo. Pero, ¿de cuánto hablamos?

Cuánto cobra mes a mes García Moritán de las arcas del Gobierno de la Ciudad

El sueldo de Roberto García Moritán como MInistro de Desarrollo Económico porteño.

Enero: $3.609.167.

Febrero: $4.134.137.

Marzo: $4.593.485.

Abril: $5.052.833.

Mayo: $5.328.442.

Junio: $5.512.181 + $2.756.090 (por el medio aguinaldo).

La fuerte cancelación en redes sociales: "Ponete a laburar, ladri"

Otro de los frentes que por estas horas corre al ex empresario gastronómico es la cancelación social que sufrió desde que se supo que le habría sido infiel en al menos tres oportunidades a la modelo, quien por su historia personal cuenta con el apoyo incondicional de una gran parte de la sociedad.

Y así, después de exprimir a más no poder la popularidad que le dio jugar a ser el "príncipe azul" de la modelo, García Moritán enfrenta ahora los insultos de los seguidores de "Pampita", quienes no le perdonan que haya lastimado una vez más a la también empresaria.

La cancelación en redes sociales a García Moritán en apoyo de "Pampita"

