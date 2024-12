Vanucci y Garfunkel, entre denuncias de violencia y salud mental: "Guardaba una bala para su ex esposa"

El escándalo entre Victoria Vanucci y Matías Garfunkel tomó un giro dramático este fin de semana, tras un enfrentamiento que culminó con la detención del empresario, acusado de violencia de género. La disputa, que involucra graves acusaciones mutuas, puso en el centro la salud mental, la convivencia familiar y la seguridad de los hijos de ambos. "Era muy fácil para el conseguir drogas, medicamentos, cuando tenés plata podés conseguir cualquier cosa", aseguró la ex modelo.

La actual chef rompió el silencio en el programa A la Tarde por América TV, donde narró los episodios de violencia que asegura haber sufrido durante su relación con Garfunkel. Entre sus declaraciones más impactantes, Vanucci mencionó que el empresario tenía fácil acceso a drogas y medicamentos debido a su posición económica y que sus hijos fueron testigos de episodios traumáticos. "Mis hijos han tenido que presenciar que su padre diga que se iba a suicidar", reveló.

Al mismo tiempo, remarcó que su prioridad es proteger a Indiana y Napoleón, los dos hijos que tiene con Garfunkel. "Es un hombre enfermo y trato de priorizar a mis hijos. Sé lo mucho que lo aprecian, pero necesitan un entorno seguro", expresó y detalló que el empresario tenía comportamientos amenazantes, como guardar una bala dedicada a su ex pareja en su mesa de luz. "Me tiró, me empujó, me pegó. Me decía cosas horribles frente a mis hijos. Todo esto tiene que terminar", afirmó.

Los preocupantes mensajes de Garfunkel

Según explicó, todo esto empezó el viernes. "Mi hijo me pidió si le podía comprar ropa de invierno al padre. Matías me dice que quería comprar una marca internacional, que es muy cara y yo no podía pagar, ahí empezó su brote psicótico. Se puso violento cuando le tiro todo por el inodoro, una vez le tiré toda la cocaína que tenía escondida en el cajón. En el mismo cajón tenía también para su ex esposa una bala que él decía que era para ella. Tenía armas en Argentina, pero ponía una bala en su mesa de luz dedicada a ella. Dice que si no está cerca de mí, amenaza con suicidarse. Es un hombre enfermo". insistió la modelo.

Mientras tanto, la jueza que interviene en el caso ratificó la orden de restricción perimetral solicitada por la abogada de Vanucci, extendiéndola hasta mediados de diciembre. De esta manera, Garfunkel permanece bajo supervisión legal, y su estado mental será objeto de peritajes adicionales. "Lloró Matías Garfunkel cuando la jueza le dijo que no iba a poder ver a sus hijos hasta el 17 de diciembre a las 8.30", contó el periodista Diego Esteves al dar detalles de la declaración del empresario. "Le explicó a la jueza que sus hijos hacen home-school, que estudian en sus casas de hace cuatro años, y le dijo textual 'vivo para mis hijos'", agregó.

De acuerdo con el panelista, Garfunkel "le imploró a la jueza no acercarse a Victoria, sino a sus hijos". En medio de las acusaciones cruzadas, surgieron videos publicados por Vanucci que muestran al empresario en estados de alteración emocional, con episodios de violencia verbal y física. En uno de los clips, se lo ve golpeando una puerta mientras los hijos lloran desconsolados. En otro, grita insultos mientras persigue a Vanucci dentro de la casa. La chef señaló que el empresario padece trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo-compulsivo, diagnósticos que, según ella, agravan la situación. "Tiene ataques psicóticos", había remarcado.

Según la ex modelo, el empresario "necesita internación". "Es un peligro para mí y para nuestros hijos", sostuvo. Cabe destacar que todo esto comenzó con una serie de publicaciones que Garfunkel hizo en redes sociales, donde negó las denuncias de Vanucci y lanzó acusaciones contra ella, incluyendo presuntos episodios de violencia hacia los hijos de ambos. "Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo", escribió en uno de los mensajes.

En uno de los tuits, el empresario advirtió sobre Vanucci: "A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digna de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira". Tras disculparse con su madre e hijos por algún motivo, le habló a Luis Ventura quien hace unos meses le había preguntado si podía "dormir de noche": "Ventura, si me preguntas cómo puedo dormir de noche te respondo. Todo fue un invento de ella. Jamás le pegué ni ninguno de sus inventos. No así ella que me cago a palos delante de mis hijos. Hasta pronto".