Sabrina Carballo presentó "Mal Repartidas" y habló de los malabares de la maternidad: estreno, nervios y crianza

El telón se abre y, como en la vida misma, todo parece pender de un hilo invisible: los vínculos, las decisiones que alguna vez se toman y aquello que no fue dicho a tiempo. En ese delicado equilibrio entre el humor y la herida, entre la risa y la nostalgia, Sabrina Carballo volvió a escena con Mal Repartidas, una obra que expone las grietas familiares con una honestidad tan cruda como conmovedora.

Mal repartidas, una nueva comedia escrita y dirigida por Hernán Krasutzky, se sumó a la cartelera porteña en la sala Koncert Café del Paseo La Plaza, con funciones todos los jueves a las 20.30. La propuesta está protagonizada por Carballo y Selene Raimundo, con el foco en uno de los vínculos más complejos de la vida familiar: el de las hermanas .

Sabrina Carballo y Selene Raimundo protagonizan Mal Repartidas

En diálogo con BigBang , Sabrina habló sobre el estreno de la obra, los desafíos del escenario, la maternidad y las emociones que atraviesan esta nueva etapa de su vida profesional y personal.

A días del debut, la actriz no ocultó su entusiasmo ni el alivio tras las primeras funciones: "Así es, el jueves pasado. Muy bien, feliz", dice sobre el estreno, y profundizó en lo que fueron esos primeros encuentros con el público: "Dracias a Dios salió bien, estábamos asustadísimas porque los ensayos fueron como un poco... no podíamos coordinar muy bien los horarios con los ensayos, fueron ensayos medio raros, pero gracias a Dios que salió bien".

El teatro, para ella, sigue siendo un territorio donde los nervios no desaparecen, sino que se transforman en motor. "Creo que el día que no me den nervios me voy a tener que dedicar a otra cosa, porque quiere decir que ya ni siquiera lo estoy disfrutando. Son esos nervios que se disfrutan al final de cuenta", confesó. Y describió ese instante previo a salir a escena con una metáfora tan simple como precisa: "Una vez que subís al escenario, ya está, yo siempre digo que es como cuando te vas de viaje, que llegás a Ezeiza y decís 'bueno, ya está'".

La obra, dirigida por Hernán Krasuski, fue un flechazo inmediato por varios motivos. Por un lado, el vínculo previo con el director, pero también el contexto personal en el que llegó la propuesta: "Yo venía de hacer una mujer despechada... y después, la propuesta laboral, porque justo me había pasado que yo estaba de vacaciones... fue el primer año que no había hecho temporada... estaba medio sin laburo", recordó. Ese momento de pausa, sin embargo, tuvo su costado luminoso: "Estaba vacacionando con mi hija, conoció el mar por primera vez".

Sobre la trama de Mal Repartidas, Sabrina adelantó sin revelar demasiado: "Son dos hermanas que se juntan en una escribanía para hacer la sucesión de su papá que falleció... hace siete años que no se ven, dos vidas completamente distintas y que al final después te das cuenta que la que se quedó se quedó porque no tenía otra opción". La identificación del público no tardó en aparecer: "Sí, completamente. De hecho, lo pasó en la primera función que mucha gente nos decía 'yo me siento más identificada con este personaje o yo con este'".

"Es como si fuese la primera vez todas las noches", Sabrina confesó que la sigue atrapando del teatro

La obra transita un terreno complejo: el humor negro atravesado por el dolor. Y ahí es donde Carballo encuentra su mayor desafío interpretativo: "Tiene partes muy emotivas, tiene que ver con una pérdida y ahí surge lo económico; eso les pasa a las familias. Y a la vez me gusta la comedia... entonces, buscarle el lado gracioso. A mí me encanta el humor negro".

Pero si hay algo que la sigue enamorando del teatro es su carácter irrepetible: "Lo bueno del teatro es que todos los días es como si fuese la primera vez; el público siempre es distinto, es como si fuese la primera vez todas las noches", dijo, resaltando esa magia que no se puede ensayar.

Fuera del escenario, la maternidad le cambió el ritmo y la perspectiva: "Y la verdad no estaría pudiendo coordinar muy bien... se me está complicando, fue su primera reacción a la pregunta de cómo logra combinar el trabajo, la maternidad y el tiempo para ella sola: "Vamos un día a la vez", admitió.

Entre agendas anotadas a mano y la ayuda ocasional de una niñera, transita una etapa exigente: "En lo personal, no, no estaría teniendo tiempo para esa parte".

Sin embargo, ser madre le trajo descubrimientos inesperados: "Encontré paciencia. Yo creí que había nacido sin paciencia, y ahora creo que volví a encontrarme con algo que se llama paciencia". Y agregó, con una mezcla de asombro y ternura: "Todavía no caigo, es increíble... no puedo creer que es mi hija, que va a ser para toda la vida".

Sabrina Carballo se sinceró al hablar de la maternidad y el trabajo

Con la experiencia de los años, BigBang la invitó a mirar hacia atrás y hablarle a esa Sabrina que recién comenzaba en el mundo artístico: "Que no pierda las esperanzas, que disfrute un poco más... nada es tan importante, lo importante es la gente que te conoce, que te quiere y que el qué dirán no te tiene que importar".