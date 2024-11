Video | A "Huevo" Müller le robaron su moto, pero se resistió a los golpes: "Es una locura lo que hice"

Alejandro "Huevo" Müller fue asaltado violentamente por dos motochorros al salir de su casa en Pontevedra, Merlo. Los delincuentes lo abordaron apenas lo vieron subirse a su moto, una Kawasaki 650 negra, y lo amenazaron. El actor, de 65 años, trató de resistirse empujando al ladrón que intentaba arrebatarle el vehículo y forcejeó con él, pero en la lucha sufrió una herida leve en el rostro. Finalmente, uno de los asaltantes logró llevarse su moto, mientras que el otro fue reducido por los vecinos y detenido.

El violento hecho ocurrió en la esquina de Alfonsín y Ayacucho y rápidamente llamó la atención de los vecinos, quienes salieron en ayuda del actor. Un automovilista que presenció el asalto embistió su coche contra la moto de los delincuentes, una Corven 110 negra, y logró voltear a uno de ellos, que luego fue identificado como Gonzalo Uriel Angulo, de 19 años. Este intentó escapar corriendo, pero los vecinos lo retuvieron hasta que la policía llegó y procedió a su arresto. Sorprendentemente, el otro delincuente regresó minutos después con la moto de Müller para pedir que liberaran a su cómplice, pero huyó nuevamente al ver la presencia policial.

Un poco más tranquilo, luego de haberse trenzado en una pelea con uno de los motochorros, Müller dialogó con A24 y relató que mientras se alejaba de su casa, notó que algunas motos lo seguían. Sin querer ser prejuicioso, disminuyó la velocidad, pero fue entonces cuando los motochorros lo alcanzaron, y uno de ellos, sin arma aparente, lo amenazó de muerte. "Estaba llegando y veo que me siguen unas motos. No quise ser prejuicioso, disminuí la velocidad pero me cruzaron la moto y ahí se baja uno, más grandote, que me amenaza con matarme. Como vi que no tenia arma, empecé a los empujones", contó.

Los vecinos socorrieron al actor y lograron detener a uno de los malvivientes

Al darse cuenta de que no estaba armado, el actor decidió enfrentarse esencialmente, empujando al ladrón e intentando inmovilizar la moto. Sin embargo, la situación se tornó violenta y terminó siendo golpeada antes de que el ladrón huyera. "Le tiro la moto, que es grandota, para que no pueda levantarla. Pero no me acuerdo, fueron segundos", dijo. Finalmente, el actor reflexionó sobre la peligrosidad de su reacción y admitió que fue un acto impulsivo que podría haber terminado en tragedia. . "En eso se sube el ladrón, lo vuelvo a empujar a él y al de la otra moto y nos empezamos a pelear. Ahí me tiran, me pegan unas piñas y salen", explicó.

Y continuó: "Los interceptan autos, los vecinos los empezaron a seguir y a mitad de cuadra lo tiran. Y yo venía corriendo, no daba más. Los vecinos lo tenían sostenido en el piso. Había un vecino que me dio una mano grande y decía (al resto) que se calmen, que no le peguen, que va a ser peor. La gente está podrida", agregó. Según contó, sus hijas lo retaron por haberse expuesto de esa forma y por este motivo, lamentó no haber sido más precavido. "Fue una pelotudez, mis hijas se enojaron conmigo. Es una locura lo que hice y pudo salir mal", cerró. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº4 del Departamento Judicial de Morón.