Yanina Latorre destruyó a Wanda Nara en un sólo movimiento: "La hago mierda gratis"

Cuando se pensaba que las aguas se habían calmado, Wanda Nara tomó el teléfono y llamó a Ángel de Brito en vivo: desde Mauro Icardi hasta reconocidas periodistas, como Yanina Latorre, fueron atacadas por los dichos de la mediática.

En la última transmisión de LAM, las angelitas debatían acerca de la separación, los nuevos noviazgos y la polémica casa que se compró el futbolista en Nordelta, cuando fueron interrumpidos por la Bad Bitch para denunciar que, por culpa de la China Suárez, perdió contacto con sus hijas Francesca e Isabella Icardi: "Mis hijas pasaron Navidad en una casa en Pilar. El problema es que nosotros no tenemos contacto desde que apareció esta mujer en la vida de él. El único responsable es él ".

"Ver hoy a esta mujer que destruyó su familia subiendo fotos en esta casa es muy fuerte. Ver a mis hijas maquilladas con el mismo maquillaje que se hace ella . Esta casa es mía y de mis hijas. No existe una separación de hecho en Argentina. Los 6 millones que vale esta casa serán de mis hijas y también míos", afirmó sobre las recientes imágenes que posteo la ex Casi Ángeles en su cuenta de Instagram, que coinciden en fondo e inmobiliaria con las publicaciones de Icardi.

Si bien Wanda Nara rehízo su vida junto a Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, asegura que su enojo es porque están sus hijas involucradas. Así como afirmó tener algo con el jugador senegalés Keila Baldé, confesó ser chantajeada por parte de su ex marido, que jura mostrar videos íntimos ya que en todas sus propiedades tenían cámaras. Por otro lado aseguró que Mauro Icardi no saldrá de la mano con la China porque "no le da la cara".

Yanina Latorre responde a las acusaciones de Wanda Nara

En un contexto de furia y cansancio, la conductora de Bake Off también arremetió contra Yanina Latorre al decir que el futbolista paga a distintos periodistas para destruir su carrera mediática: "Lo que me molesta es esta mentira de los medios, hay periodistas a los que Mauro les paga 20 mil dólares por mes . Tengo entendido, de gente que está trabajando para Mauro, que él dijo que antes de blanquear la relación quiere limpiar a esta mujer, porque tiene muy mala imagen en Argentina. Entonces él está pagando a muchos periodistas para hacerlo", sacó a la luz. Lejos de intimidarse, la Angelita salió al cruce con cierta ironía y la crudeza que la caracteriza: "Me avisan que Wanda dice en LAM que cobro y que Icardi me paga? Avísenle que la hago mierda gratis . Por qué me parece todo lo que hace un horror. Es una vergüenza", escribió en su cuenta de X, ex Twitter.

La panelista se rio de la situación y redobló la apuesta en otro tweet: " Pobre Wanda está celosa y desesperada ", fue la respuesta a la confesión de la Bad Bitch que aseguró que su ex pareja sería capaz de "embarazar" a la China Suárez por pura venganza. La cosa no quedó ahí; además de sus palabras, Latorre compartió los comentarios de otros usuarios: "A Wanda lo que le duele es que la gente ya no le cree más" o "Wanda le entregaste a Icardi en bandeja a la China para irte con L-Gante. A llorar al campito", fueron algunos de retweets que se pueden leer en su perfil.

Pepe Ochoa desmiente las acusaciones de Wanda Nara a Icardi

Al terminar el programa, Pepe Ochoa decidió ir contra Wanda Nara y compartió información en X: "Hoy se hizo la víctima de que iba a Punta del Este a laburar y que no le quedaba otra por el impedimento de contacto a su hija. La misma Wanda presentó un escrito para no ir con sus hijas a Uruguay", fueron las palabras junto a imágenes del documento legal donde se confirma la información. Además, el community manager de LAM mostró pruebas para negar las recientes versiones de la influencer: "Dice que extraña a las hijas y que no las puede ver (ayer y el martes subió capturas de videollamadas con ellas y después borró) pero daba like a este comentario", la expuso y se puede ver el me gusta a un mensaje de una seguidora que decía: "Tanto que critican... ¿el padre no era que quería a las nenas? Bueno Wanda se las dio. Te amo Wan, sos lo más. Vos disfrutá".