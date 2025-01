Wanda liquidó a Icardi y acusó a La China de estar "obsesionada" con ella: "Tobal y Pampita se callaron, pero yo no"

El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez sumó un nuevo capítulo anoche, cuando la mediática decidió arremeter contra su ex pareja a través de las redes sociales y luego, en una contundente llamada con Ángel de Brito. En la explosiva entrevista con LAM, la empresaria y conductora se refirió a los rumores de romance entre el delantero y la actriz, al tiempo que denunció una serie de situaciones que involucran a sus hijas Francesca e Isabella. "Mis hijas pasaron Navidad en una casa en Pilar. El problema es que nosotros no tenemos contacto desde que apareció esta mujer en la vida de él. El único responsable es él", denunció.

En un tono cargado de emociones, que iba de la bronca hasta las lágrimas, Nara reveló que sus hijas no compartieron las fiestas de Navidad y Año Nuevo con ella, una situación que atribuye directamente a Icardi. Además, cuestionó la reciente adquisición de una propiedad en Nordelta por parte del delantero del Galatasaray. "Ver hoy a esta mujer que destruyó su familia subiendo fotos en esta casa es muy fuerte. Ver a mis hijas maquilladas con el mismo maquillaje que se hace ella. Esta casa es mía y de mis hijas. No existe una separación de hecho en Argentina. Los 6 millones que vale esta casa serán de mis hijas y también míos", afirmó.

De acuerdo con la mediática, la casa es suya debido a que "no existe una separación de hecho en Argentina". "Si decidiste estar con esta mujer sé feliz. Yo a mis hijas no las pude ver en Navidad, y me enteré por las fotos que subió esta mina en un supermercado. A él no le da la cara para salir con esta mujer de la mano, y no lo hace porque no le da la cara, por todo lo que me dijo de ella", declaró. Por otro lado, también hizo referencia al impacto que tuvo La China Suárez en su vida personal y en su relación con Icardi. "Antes de la China, nuestra vida era perfecta. Cuando le dije a Mauro que quería separarme, se volvió loco y no quería", detalló.

Icardi y La China ya no se esconden

Al mismo tiempo, reconoció que mantuvo un affaire con Keita Baldé, aunque aclaró: "La relación con el jugador (Keita Baldé) fue real, yo se lo conté a Mauro, porque estábamos separados. Él me extorsiona con eso, con mostrar los videos. Lamentablemente tuve que subir los chats para demostrar que esto fue después. Antes de la China nuestra vida era perfecta. Cuando yo le dije a Mauro que me quería separar, él se volvió loco y no quería. Él jura y perjura que me va a hacer la vida imposible".

Según Wanda, el jugador habría amenazado con buscar una relación que la afectara profundamente. "Me dijo: 'Voy a buscar a la más fácil de Argentina y te voy a destruir la vida'", relató, asegurando que tiene mensajes que corroboran estas afirmaciones. Por otro lado, la empresaria no escatimó críticas hacia la actriz. "Nunca me imaginé que esta mujer se podría prestar a algo así, porque también tiene hijos menores", disparó y agregó: "Yo sabía que no se podía reparar lo que había pasado".

Mauro Icardi y Wanda Nara

Entre lágrimas, Wanda sostuvo que todas las "amenazas" que le habría dedicado Mauro en la intimidad "están pasando". "Tengo ocho amigas que tienen mensajes donde él les dijo que me iba a cag.. la vida, que se iba a agarrar a la más fácil de Argentina. Mi hermana Zaira también tiene estos mensajes en su teléfono. 'La voy a embarazar, total esta piba se embaraza de cualquiera', me dijo. Mis hijas pasaron Navidad en una casa en Pilar. El problema es que nosotros no tenemos contacto desde que apareció esta mujer en la vida de él. El único responsable es él. Hasta hace un par de semanas hablábamos cosas de las nenas aunque estábamos separados", afirmó.

Además, mencionó que tuvo conversaciones con otras figuras como Carolina "Pampita" Ardohain, también víctima de una situación similar con Suárez. "Tobal se calló, Pampita se calló, pero yo no me voy a callar", afirmó. "Lo que me molesta es esta mentira de los medios, hay periodistas a los que Mauro les paga 20 mil dólares por mes. Tengo entendido, de gente que está trabajando para Mauro, que él dijo que antes de blanquear la relación quiere limpiar a esta mujer, porque tiene muy mala imagen en Argentina. Entonces él está pagando a muchos periodistas para hacerlo", añadió, visiblemente furiosa por la situación.

Wanda Nara no pasó Año Nuevo con L-Gante

La empresaria también advirtió que la ex Casi Ángeles y su ex quieren "ensuciar" su relación con L-Gante. "También quieren ensuciar mi relación con Elián, que yo le escribí un mensaje a Mauro para volver. Es verdad que lo empecé a seguir en Instagram porque hablamos hace dos días. Él niega haber pasado Navidad con esta mujer, niega que mis hijas la conozcan, niega que está en pareja. Yo supongo que ella debe estar un poco despechada porque él en su momento no la eligió", remató.

En sus redes sociales, Nara también cargó contra Icardi, acusándolo de cortar la obra social de sus hijos, dejar de pagar el colegio y alimentos, y prohibirle hablar con sus hijas. "Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario. Esto es violencia. ¡Quiero justicia!", escribió. Finalmente, la conductora reveló detalles del deterioro de su relación con Icardi tras el escándalo con Suárez, mencionando cómo afectó su vida personal y profesional.

Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez

"Cuando él se metió con esta mujer, se le cayeron todos los contratos millonarios con marcas reconocidas", reveló. El escándalo promete nuevos episodios, mientras Wanda Nara sigue defendiendo su versión de los hechos y luchando por sus hijas en medio de un escenario que mezcla el drama familiar con infidelidades y traiciones. "Yo en París le encontré a Elián mensajes de alto voltaje con la China. Tiene una obsesión enorme conmigo", concluyó.