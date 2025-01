Mansión en Nordelta y un divorcio sin firmar: Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentados por 5 millones de dólares

Mauro Icardi y Wanda Nara no dan rienda suelta a su guerra judicial y mediática. En este contexto, el ex matrimonio se pelea no sólo por la tenencia de sus hijas sino que además tiene problemas a la hora de separar los bienes materiales que adquirieron durante una década juntos.

Semanas atrás, fue de público conocimiento el desalojo del futbolista: por orden judicial, tuvo que abandonar la casa en la que se había alojado como parte de un acuerdo con la Bad Bitch después de que ella se negara a que él conviviera con ella y sus hijos en el departamento del Chateau Libertador.

Continúa la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Las abogadas de Icardi sostienen ante la ley que la exclusión de su hogar en Santa Bárbara se dio para favorecer a Wanda Nara, quién además posee otros inmuebles de uso personal y alquiler. En este contexto, el equipo legal , asegura que es un bien ganancial.

Si bien las propiedades de la conductora de Bake Off y el delantero del Galatasaray ya estaban reguladas en una separación de bienes que realizaron en otro momento de crisis, hay un nuevo conflicto por una nueva casa; según Laura Ubfal, los abogados de ambos se encuentran en la investigación de cuándo se compró la mansión valuada alrededor de 5 millones de dólares . El problema radica en que el futbolista habría realizado la compra desde el exterior: "La clave es la fecha, habría sido hace muy poco".

Aunque Nara e Icardi se separaron hace unos meses y cada uno continúa sus vidas por caminos separados y con nuevas parejas, la anulación del matrimonio legal todavía no fue efectuado es por esta razón que algunas adquisiciones materiales serían de ambos por estar casados: "Según me dijeron los abogados sería un bien ganancial ", explicó la panelista de Intrusos sobre el inmueble que Icardi habría comprado desde Turquía, país en el que juega.

Si bien Mauro Icardi estaría en una nueva relación con la China Suárez, es recién en marzo que firmará el divorcio con Wanda Nara: una cita legal que ocurrirá en Italia: "Si está hecha la división de bienes; segundo está iniciado los trámites de divorcio y tercero es que todavía no habría comprado (la casa en Nordelta)", negó Karina Iavícoli la información de Ubfal.