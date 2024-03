Yanina Latorre saltó en defensa de Francella y destrozó a Érica Rivas: "Las peronchas..."

La reciente aparición de Guillermo Francella para opinar de los primeros 100 días de la gestión de Javier Milei generó un gran revuelo dentro y fuera del mundo artístico. Para el actor, las medidas de brutal ajuste que tomó el actual Gobierno "eran más que necesarias". "Sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplieron taxativamente", sostuvo el protagonista de El encargado, quien además evitó mencionar las constantes críticas del presidente hacia el ámbito cultural.

Recordemos que semanas atrás, el líder de La Libertad Avanza (LLA) había revindicado su postura contra "una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos". "La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral", había señalado. Todo esto, a partir de sus críticas a las figuras del espectáculo que actúan en festivales y se pronuncian en su contra, como son los casos de Lali Espósito y Dillom.

De hecho, el jefe de Estado se refirió a la cantante como "Lali Depósito" y la acusó de cobrar dinero de varios gobierno. Incluso, le terminó echando la culpa a la propia cantante de generar este embrollo: "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa". Por estas acusaciones y otras que ya no vale la pena ni mencionar, actores y actrices, el mundo de la música, amigos e internautas salieron a bancar a la reina del pop argentino y a diferenciarse del gobierno libertario.

Pero Francella fue la excepción al manifestar que sigue "con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo". Y reafirmó su compromiso con el gobierno libertario: "No pierdo las esperanzas. Después qué iba a suceder con la oposición y el DNU, se sabía que iba a haber contrastes. En cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir", analizó sobre estos casi cuatro meses de gestión de Milei.

Como consecuencia, Julieta Zylberberg no dudó en salirle con los tapones de punta por sus dichos sobre el mandatario libertario. "Que indignación, toda una comunidad luchando para no ser arrasada, y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anti cultura, anti todo, negacionista... papelón", remarcó la actriz en su cuenta de X, aunque prefirió no mencionar directamente a Francella. También tomó la palabra Érica Rivas, quien no dudó tampoco en cruzar a su ex compañero de Casados con hijos.

Consultada al respecto, la actriz que le dio vida a María Elena sostuvo: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo. Solamente puedo decir esto. No me sorprende. Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor. Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor"

Para Érica el rol que tiene un artista como comunicador es importante, por este motivo sentenció: "A mi me decían cosas, esto de que 'la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo' como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo. Para mí, como artista, es reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, las que fueron siempre".

El filoso tuit de Yanina Latorre contra Julieta Zylberberg y Érica Rivas

Con este conflicto sobre la mesa, Yanina Latorre decidió meterse y apuntó contra las actrices que criticaron al actor. "¿Le tiene que pedir permiso a ella para pensar? Qué tema el de las peronchas, no toleran al que piensa distinto", se quejó la panelista de LAM en su cuenta de "X".