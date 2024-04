Yuyito González destapó detalles sobre su infidelidad con Monzón: "Me arrepiento, hoy no lo haría"

Corría la década de 1980 y la farándula fue testigo de un breve pero impactante romance entre la actriz Amalia "Yuyito" González, y el boxeador profesional y exnovio de Susana Giménez, Carlos Monzón, durante una breve infidelidad hacia Guillermo Coppola.

Este hecho generó fastidio en el exrepresentante de Diego Maradona, que expresó su bronca luego de que la conductora hiciera pública la existencia de ese affaire. Según relató ella, Monzón la invitó a salir argumentando que Coppola estaba de viaje al exterior con otra mujer y que aunque la relación no prosperó, la dejó con un gusto amargo del que se arrepiente de por vida.

Yuyito González

"Me arrepiento porque no tendría que haber hecho caso a algo que se te dice, hoy no lo haría, no es algo que lo recomiendo ni que lo aconsejo", dijo Yuyito sobre la relación que tuvo con el ex deportista. "¿Querés salir con alguien? Salí porque estás bien, porque te gustan las personas y querés salir. No, no por el efecto que va a causar en otro, porque de pronto en otro no causa ningún efecto y te lastimaste a vos misma o a vos mismo inútilmente", continuó.

Además, pese a que el ex boxeador asesinó a la modelo Alicia Muñíz en 1988 y hasta ella misma dejó documentado un manuscrito donde relataba la violencia que sufría por parte de él, donde aseguraba que le dijo que "la iba a matar", Yuyito continuó: "Monzón es un tipo divino, macanudo, caballero, un montón de cosas".

El diario de Alicia Muñíz donde confesaba la agresividad de Monzón.

"Hasta donde yo lo conocí, porque también me van a decir que ya me empezaron a decir en las redes. Ya se van a Alicia Muñíz, y ya se van...", dijo la conductora sin terminar la frase.

En el texto de Alicia, que escribió poco antes de ser asesinada y ya separada del deportista, con quien tenía un hijo, resaltó: "Mi separación se dio por problemas de agresiones y situaciones críticas estando Carlos siempre en estado de ebriedad. La madrugada del 11 de agosto de 1986 se puso como loco diciendo que me iba a matar y me dio un cachetazo estando el nene, o sea Maximiliano delante y escuchando todas las barbaridades que decía que me iba a hacer cuando vi que me arrinconó y me iba a pegar de manera brutal le pedía por favor que no lo hiciera que Maxi estaba allí mirando, que estaba aterrorizado, al ver que no me escuchaba y estaba fuera de control total, salí corriendo como pude".

El titular de Clarín sobre la muerte de Alicia en manos de Monzón

"(Me dijo que) yo no tenía nada, que todo lo que tenía era de él, que me iba a romper todo, que me iba a matar. Al otro día le dije que así tampoco podíamos seguir, que él no cambiaba más y que yo ya no aguantaba más, que no sabía qué iba a hacer, que me dejara tranquila vivir con el nene. Lo hizo por unos días hasta que volvió a aparecer como siempre a cualquier hora de la madrugada, tocando timbre borracho y había que aguantar todo lo que se le ocurriera hacer o decir. Nunca me animé a no abrir la puerta, no sé si por miedo al escándalo o a qué", escribió la ex modelo en su diario íntimo.

Coppola sobre la infidelidad de Yuyito

En diálogo con Caras, el ciclo del periodista Héctor Maugeri, Guillermo Coppola se enteró en medio de la entrevista que Yuyito le había sido infiel y expresó su descontento por la actitud de Monzón, destacando que nunca habría recurrido a "tirar un balde de mier..." sobre otro hombre como estrategia de seducción. Sin embargo, reconoció también que en esa época "eran más jóvenes, inmaduros e impulsivos".

Guillermo Coppola

"No sabía que había una venganza, un despecho", remarcó el ex representante de Diego Maradona. "Lo conocía a Monzón, pero no éramos amigos", insistió, al tiempo que remarcó que no recuerda haber hecho ningún viaje a Europa con "una mujer", como supuestamente le había remarcado el ex boxeador a quien era en ese entonces su pareja.

Este episodio, aunque fugaz, destapó un escándalo que estaba guardado bajo de la alfombra desde los años '80 y cuyas repercusiones se vieron recién ahora, entre entrevistas y confesiones porque este affaire no se vio reflejado ni en la serie de "El Representante" (protagonizada por Juan Minujín como Coppola), ni en la docuserie de Monzón, con nombre homónimo.