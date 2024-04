Tini Stoessel arrancó su gira, se confesó ante su público e hizo llorar a su papá: "No duermo sola"

Luego de tener que reprogramar dos funciones por las condiciones climáticas, Tini Stoessel comenzó la gira en Buenos Aires presentando su nuevo álbum "Un mechón de pelo" y lo hizo de una manera como nunca antes se la había visto: una escena sin color ni brillos para representar la tristeza que debió afrontar los últimos años. Pese a esto, durante las veladas se vivió una profunda emoción, hubo lágrimas en cada canción y un paso a paso de lo que significó crear los últimos 10 singles que ya presentó en sociedad, contando todo lo que debió afrontar en el año 2023 y los diversos golpes que se dieron en su niñez y adolescencia.

Tini comenzó su gira de cinco funciones presentando su nuevo álbum "Un mechón de pelo".

A la hora de anunciar sus cinco fechas en el Club Hurlingham, La Triple T confirmó que sería una pequeña gira de manera "íntima" dado que el lugar posee una capacidad para menos de seis mil personas y, además, porque sería pura y exclusivamente para presentar el álbum sin hacer hincapié en el resto de las canciones que creó a lo largo de su carrera como cantante.

Por consecuente, el escenario era tan chico como el espacio en sí, la escenografía se basaba en un piso de césped sintético junto a un arco que ocupaba casi todo el extremo y que, obviamente, tenía un mensaje de fondo: con el final del recorrido y luego de haber podido expresar su tristeza a través de su álbum, la artista se retiró del escenario atravesando sola aquel arco como si se tratase de un fin de ciclo y una batalla ganada.

El mensaje lineal de ella atravesando aquel arco, totalmente sola, para darle un cierre a su depresión lo explicó en medio del show cuando, entre canción y canción, le confesó a sus fanáticos lo mucho que le costó la soledad en sus peores momentos. De hecho, reveló que en los últimos cuatro años ni siquiera pudo apoyar la cabeza en la almohada estando en su propia casa.

En uno de los tres shows que brindó hasta el momento, Tini abrió su corazón y comentó abiertamente: "Para muchos puede ser una boludez, una tontería lo que voy a contar, pero hacía como cuatro años, estos dos últimos más que nada. Yo no pude dormir sola ni una vez ni en un hotel ni en mi casa".

En esa misma línea, relató que el haber podido lanzar el álbum le cambió la vida a tal punto de que todo aquello que había contado, culminó una vez que pudo dar a conocer todo el camino que tuvo que recorrer, mostrando su parte más vulnerable. "Mis amigas me acompañaron en este proceso, venían de gira conmigo. Yo saqué este álbum, conté que no podía dormir sola y a los cuatro días estaba durmiendo sola", manifestó.

Y a modo de aprendizaje -y de consejo- para todos sus fanáticos que se encontraban presentes, les dijo con mucha emoción y lágrimas en sus ojos: "Quizás es algo tonto, pero es el poder de hablar y de enfrentarte con tus propios miedos y animarte, realmente tiene sentido. Nunca es tarde".

La tarde noche de todas las funciones dio para la emoción porque todos los relatos que hizo la ex novia de Rodrigo De Paul, incluso las mismas canciones en las cuales describió sus peores batallas, generaron una fuerte conmoción en los presentes. Incluso, repercutieron en Tini, que en varios momentos quebró en llanto mientras cantaba y además, en una persona muy especial que estuvo presente junto con la gente como un espectador más, al pie del cañón: Alejandro Stoessel.

Es que, una de las canciones que más se viralizó y más llegada tuvo en su álbum fue "Pa", la cual habla de la importancia e influencia que tiene Alejandro en la vida de Tini y el dolor que le causó cuando en marzo del 2022 el productor debió ser internado de urgencia y permaneció en estado crítico durante un largo tiempo. Sin ir más lejos, ella hizo hincapié en la letra de su canción a este último punto, afirmando que los médicos le habían dicho que "lo perdía" y que "decirle adiós no me salía".

Teniendo en cuenta la relevancia de la canción, la letra misma, la tristeza con la que vivió aquel momento y también la demostración de amor, al momento de cantarla, antes de que empiece a sonar, se reprodujo una nota de voz que le había enviado el mismo Alejandro a Tini que conmocionó fuertemente a todos los presentes.

"Sabes que siempre vas a poder contar conmigo cuando me necesites. Recordá que las pequeñas mentes siempre están hablando de los demás, en cambio las grandes mentes son las que hacen proyectos y llevan adelante ideas. Te quiero", decía el audio. En ese mismo momento, una fanática pudo grabar a Stoessel parado en una de las tribunas, rompiendo en llanto y emoción por ver el amor y dolor de su hija en vivo y en directo frente a más de cinco mil personas.

Seguido a eso, Tini comenzó a cantar: "Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía, fue un mes de marzo, dijeron que te perdía, estaba a tu lado, pero ya falta me hacías, juro por Dios, decirte adiós no me salía...", y sin dudas no fue un momento más en la noche sino que algo especial. Las luces la iluminaron fuertemente, la angustia llenó su cuerpo y Alejandro, su fanático número uno la observó desde las gradas con los ojos llenos de lágrimas luego de haber afrontado una de las peleas más fuertes en su vida.