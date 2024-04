Juli Poggio, de su "difícil" relación con Marcos a revelar que fue "más infiel que fiel: "Es muy difícil la monogamia"

Julieta Poggio estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y conquistó a la diva con su desenvolvimiento y desfachatez, que la llevó a confesar sus infidelidades, sus deseos de seguir soltera, y sus intenciones de formar una pareja abierta en un futuro. La ex Gran Hermano se sentó en la mesa más famosa del país luego de una entrevista en donde había cuestionado aspectos de su secreta relación con Marcos Ginocchio, ganador de la pasada edición del reality.

"No hay nada más lindo que el amor, pollerear", aseguró la actriz, tras asegurar que ve lejana en su perspectiva el matrimonio y la maternidad. "Estoy soltera. Super soltera. Re libre por primera vez. Estoy en mi mejor momento", afirmó la joven de 22 años, invitada por primera vez a "la mesaza" que conduce la diva de los almuerzos.

Mirtha Legrand y Julieta Poggio, en la primera visita de la bailarina al programa de la diva.

A su vez, Poggio aclaró que no le da la espalda al amor, por más que sea feliz en su soltería. "Tuve muchos amores en mi vida. Me encanta estar de novia. Tuve cuatro novios, relaciones largas desde los 14 años. Pero ahora estoy aprendiendo a estar sola, me mudé sola y descubrí algo de mí que no lo cambio por nada. Estoy contenta, libre y disfrutando de la soltería", aceptó.

Sin pelos en la lengua, Mirtha le preguntó si "se portaron bien" parejas o le fueron infieles". "Se portaron bien, algunos me lastimaron un poquito, pero se aprende. Yo fui un poquito infiel. Fui más infiel que fiel", reveló Julieta. "No lo digo orgullosa igual, pero es muy difícil la monogamia. Siempre hay alguien que te va a gustar. Yo siento que hoy en día podría tener una relación abierta", agregó en un tono descontracturado.

Julieta Poggio estuvo en la mesa de Mirtha y dejó confesiones picantes.

Por otro lado, Poggio también se enfrentó a María Laura Santillán en una entrevista que brindó a Infobae, en la cual profundizó sobre sus revelaciones acerca de que existió el amor con Ginocchio. "Ya está, fue algo que viví, que me pertenece y que puedo hablar libremente porque es parte de mi historia también", soltó allí.

"La gente tipo dice: 'Ay, te querés colgar'. O sea, ¿de qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia?", protestó respecto a las fanáticas del salteño que la cruzan en redes sociales. "Tardaste en contarlo", interpuso la periodista, con el recuerdo de que ella evitó contar la situación en los medios durante mucho tiempo. "Sí, obvio. Por respeto. Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no teníamos ganas de que se pinche o que nos hagan preguntas. Yo lo conté cuando lo sané. Ya está", sentenció.

Santillán le recordó que tampoco había contado mucho sobre el tema y ella contestó que fue así porque "él nunca dijo su parte, porque quiso ser más reservado, no le gustan los medios". "Eso te dejó dolor también", quiso saber su entrevistadora. "Sí, fue difícil esa etapa", reconoció Poggio, quien asintió ante el "doble bajón" que describió su interlocutora porque se "pinchó" algo que era muy deseado por ella.

"Sí, de verdad era mucha expectativa. Gente grande, chiquita, en la calle me preguntaban, me lo decían. Creo que no se superaba lo del 'Marculi'", describió Julieta. "Creo que también vos tenías una expectativa de que cuando estuvieran la rompían juntos, complementarios. Y no pasó", la cruzó la ex Telenoche. "Es verdad. Pero ya está. Eso terminó para mí, es una etapa cerrada súper linda, algo súper único y especial que viví, y ya está", concluyó Poggio.