"La vida intentó abandonarme": el recuerdo de Jorge Rial a un año de su "reseteo" en Colombia

Un día como hoy, pero del 2023, la vida de Jorge Rial cambió para siempre. El 29 de abril del año pasado, durante sus últimas vacaciones en Colombia, el conductor de Argenzuela sufrió una descompensación cardíaca que lo dejó al borde de la muerte y así, un año después, lo recordó con mucha emoción con una publicación a través de su cuenta de Instagram junto a la postal de la cama que lo acobijó durante casi una semana. "La vida intentó abandonarme de manera artera", escribió.

Todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Aquel sábado todo transcurrió con total normalidad hasta que un dolor en el pecho obligó al ex conductor de Intrusos a acudir a la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de Bogotá. Al llegar al nosocomio, la hoja clínica dice que Rial sufrió una "muerte súbita" que forzó a los médicos a iniciar las maniobras de reanimación. Así estuvieron cerca de 10 minutos hasta que las más de tres descargas eléctricas que recibió lo devolvieron a este plano.

El propio periodista reconoce aquel momento bisagra de su vida como un renacer. "En esta cama, hace exactamente un año, la vida intentó abandonarme de manera artera. Durante diez minutos ya no pertenecí a este mundo y todo se suspendió en el tiempo. Solo recuerdo calor y paz. Nada más y nada menos. No era mi hora. Me recuperé y volví. Más fuerte, más humilde, más humano, más amado, menos cauto, más feliz y con más ganas de disfrutar la vida", aseguró este lunes al recordar aquel episodio.

El posteo de Jorge Rial a un año de su renacer

Para el conductor de C5N y Radio 10, le "resetearon la vida" aquel sábado. "Como cuando apagas la tele para que todas las aplicaciones vuelvan a funcionar. Y vaya si funcionaron. Estoy de pie. Rodeado de amor. Como cuando me desperté y allí estaban Rocio y Morena. Y María, que de golpe se encontró en una historia digna del realismo mágico de su país. Y antes, aún del otro lado, la voz de Fran que me pedía que no aflojara. Y a los médicos colombianos, profesionales del amor", destacó.

En su publicación, Rial le dedicó unas palabras al médico que no se rindió y lo trajo de nuevo a la vida, y a su médico personal Guillermo Capuya. "Omar, el ángel de la guarda que no dejo de golpear mi pecho hasta que el corazón se dignó a despertarse. Ni olvidarme del doctor Capuya, que voló solo para cuidarme. Y el amor de mis amigos y compañeros de trabajo que no creían en las noticias fatales que llegaban", enumeró el periodista, conmovido al recordar ese dramático momento.

Al final de su publicación, el reconocido periodista se detuvo unos segundos para agradecerle a "cada uno de los que desde hace más de 35 me acompañan y rezaron en hermosas cadenas de oración". "Todos ustedes son parte de este recuerdo que vivo sin angustia ni dolor. Solo es agradecimiento. Tal vez fue el primer día de mi nueva vida. Gracias a todos. Ojalá sigamos mucho más tiempo juntos", cerró su emotivo descargo que cosechó en segundos miles de "likes" y comentarios.

Rial dio detalles de su internación en Colombia:

El 29 de abril del 2023, Rial se había levantado "con un dolor muy agudo" en el pecho, por lo que no dudó en llamar a su cobertura médica y dirigirse a la clínica. Tras realizarse estudios, los profesionales de salud que lo atendieron le explicaron que estaba transitando un infarto y que le debían colocar un stent. Esas fueron las últimas palabras que recuerda, ya que minutos después se descompensó. "Técnicamente lo que tuve fue un paro cardíaco con muerte súbita", había asegurado el periodista.

Fuer Omar, el enfermero de la Clínica del Country, quien se trepó sobre el conductor y se negó a dejarlo ir. "Me tuvieron 14 horas sedado, dormido. No era un coma inducido. Me tuvieron que sedar mucho porque no lograban encontrar el punto ese. Una cosa quiero decir: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás pero le quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva", había relatado Jorge a su vuelta en radio 10.

En aquella oportunidad, había manifestado que fue la voz de su nieto la que lo devolvió a la vida. "Me decía 'dale tata, dale'. Yo lo escuchaba y me desesperaba", explicó Jorge, muy emocionado. La puta madre, hay algo ahí. Yo lo vi. Hay algo de verdad, y no fue desagradable. Es más: no digo que le perdí el miedo a la muerte porque no se lo perdí, pero tengo otra mirada. Me di cuenta que no es tan jodido y doloroso. Para el que se va no es doloroso, salvo que estés pasando por una enfermedad", dijo.

Los médicos que salvaron la vida de Rial

Y sentenció: "Es una transición absoluta, una cosa natural. Tengo todavía en el cuerpo la sensación de ese calorcito hermoso. Tengo que armarlo porque es muy difícil y tampoco quiero caer en nada raro ni místico. Lo quiero hacer lo más terrenal posible. No vi ni a mi mamá ni a mi papá. Pasaron cosas, pero no pasó ahí. Es muy fuerte".