De Uruguay a los escenarios argentino: la historia de Pablo, el Príncipe Eric en la obra "La Sirenita"

En un presente donde el Gobierno golpea de lleno a la cultura, hay quienes surfean los impedimentos y presentan obras teatrales de gran magnitud. Bajo esta línea, el Teatro Gran Rex se prepara para recibir un estreno que promete deslumbrar a toda la familia. A partir del 1 de junio, la versión teatral de La Sirenita, basada en el clásico animado de Disney, desembarca en calle Corrientes.

Con producción de Ozono Producciones, MP y Los Rottemberg, la obra reunirá el talento de artistas consagrados y un equipo creativo de primer nivel para dar vida a una historia que marcó generaciones: la superproducción cuenta con el mismo equipo que estuvo detrás de obras como Matilda y School of Rock, lo que garantiza una puesta en escena a la altura de las grandes producciones de Broadway. En los meses previos al estreno, BigBang dialogó con Pablo Turturiello, el actor uruguayo con mayor proyección de su generación que interpretará al Príncipe Eric.

Pablo se ha destacado por sus participaciones en exitosos trabajos, como ser el musical "Lo quiero ya", en el complejo teatral Centro Tractatus en el año 2022, mismo año en el que participó del musical "Footloose" en el teatro El Globo, y gracias a ello tuvo su primera nominación en los Premios Hugo. Otro de los musicales que lo llevó a la cima fue "Rent", en el 2024, que se comprometió en el papel de Roger Davis. El mismo año interpretó a Ram Sweeney en la obra "Heathers: el musical".

El teatro es su gran opcion pero también tuvo grandes momentos en televisión a la hora de estar en el reality show "Cantando 2020" o en la serie de Disney "Mr. Gardel", donde interpretó a Frank Sinatra en el 2021. En el mismo canal participó de la serie "El amor después del amor", interpretando a Marcelo Moura. Se desempeñó en el rol de conductor en 100 Uruguayos Dicen así como fue jurado en Quién es la Máscara Uruguay.

Si bien su nacionalidad lo identifica como uruguayo, el artista se clasificó como "medio chanta" a la hora de hablar sobre su identidad: "Tengo mitad de nacionalidad también argentina, nací en Uruguay y viví toda mi infancia en Uruguay, mi madre es argentina así que era muy cotidiano para mí venir a Buenos Aires a ver familia a ver obras ya como que ya amaba esta ciudad. Si bien su amor por el territorio albiceleste lo tuvo desde el seno materno, a los 18 años el representado por Chekka Group optó por vivir en New York donde estudió una carrera vinculada a la actuación y la comedia musical, la cultura yankee lo obligó a regresar a Latinoamérica y meses antes de la pandemia decidió que Argentina sería su lugar.

Pablo Turturiello interpretara al Príncipe Eric en La Sirenita

—¿Cómo empezaste en el mundo de la actuación?

— Así como primer trabajo profesional que hice fue como a los 12 años, fue una publicidad de ojotas, de sandalias para una marca de Uruguay, hay mucha movida de publicidad, hay mucho casting de publicidad y también hay mucho movimiento de eso entonces. Empecé a escuchar que esa era una manera de empezar a ir a casting, y bueno, empecé a ir a casting de publicidad. Pero después, a la par iba estudiando también teatro, hacía teatro en el colegio, después empecé a hacer como teatro ya en Uruguay y bueno después ya más acá, pero eso fue en realidad empecé mucho por la publicidad que obviamente a veces no tiene mucho de la actuación pero sí tiene algo que como que me preparó mucho a la hora de presentarme en un casting, entonces hoy en día yo siento que disfruto mucho de los castings y estoy muy tranquilo porque me la pasé toda mi infancia en salas de casting de publicidad de Montevideo.

—¿Siempre supiste que querías ser actor?

— En realidad no, fui un poco fluctuando, de hecho también estudié psicología un año en Uruguay, había algo de la psicología que hasta el día de hoy también me llama mucho la atención y me interesa, me pasó que cuando yo de chiquito iba al teatro mucho, mi abuela me llevaba, creo que la primera obra que vi que fue una de Shakespeare, que capaz que no entendí mucho, me pasó que tenía celos, cuando terminó la obra tenía celos de los actores que estaban actuando en vez de ganar a aplaudirlos. Entonces decía como no, hay algo acá que yo estoy en el lugar equivocado, no tengo que estar en la platea, tengo que estar en el escenario, había algo de eso que me llamaba mucho y me daba celos de la gente que lo estaba haciendo. Fui variando mucho y después bueno la vida como que me llegó a decir bueno lo que más disfruto y lo que siento que tengo más facilidad también es esta, es la actuación.

Quiso estudiar psicología pero su amor por el teatro lo llevó a convertirse en el actor del momento

— Bien, estuviste en programas de televisión y en obras teatrales ¿en qué te sentís más cómodo?

— Depende mucho de la etapa en la que esté, porque el teatro yo te diría que de obras teatrales siento que es como mi casa el teatro. Es lo que primero hice, es en lo que primero me enamoré del arte, y es generalmente, creo que si me pongo como más matemático, es lo que más hice. Entonces hay algo de que es muy cotidiano para mí, es como ya muy una casa para mí ir al teatro y lo demás, ya sea como series, pelis o la televisión en vivo, tiene algo como más novedoso para mí pero también lo disfruto. Creo que estoy más como pez en el agua en el teatro pero porque tengo más costumbre, lo disfruto mucho ambas.

— Tanto en series como en teatro interpretaste muchos personajes, ¿recordás alguno que te haya resultado más desafiante? ¿Por qué?

—El que más me desafió fue el que hice el año pasado que era Roger en Rent, el musical de Rent. Ese fue más que nada por un tema como de físico, era como un desgaste, sobre todo vocal, muy grande, eran dos horas y media de obra, donde estaba cantando en vivo toda la obra en un rango como muy exigente, entonces primero fue como muy exigente, tuve que prepararme mucho vocalmente y físicamente, comer bien, estar sano, dormir bien, para que la voz esté todas las funciones y después también interpretativamente era un rol que demandaba mucho emocionalmente... Yo lo leí un poco como un personaje bastante depresivo en un momento muy muy triste de su vida, entonces era una carga muy fuerte de llevar todas las noches, pero también yo disfruto mucho de eso, de los límites.

Pablo Turturiello fue el protagonista en el musical "Rent", en la piel de Roger Davis.

— Ahora vas a ser parte de La Sirenita, que llega al teatro, ¿Cómo te preparaste para ese papel?

—La Sirenita todavía no arrancamos a ensayar, así que medio que en la preparación estoy en este momento. Siento que hay algo de que tengo que para este rol conectar un poco más con mi amor y los musicales de mi infancia porque siento que es lo que la gente se va a llevar también como volver a conectar con un material que está medio en el ADN de toda mi infancia, de todo el mundo, ya ni siquiera es por región, o sea, es universal.

—Visualizando un futuro, ¿qué tipo de papeles te gustaría explorar que todavía no lo hayas hecho?

— ¿Sabes que me divierte?, el otro día estaba pensando, yo hice muchos musicales y obviamente amo muchísimo el género de los musicales, pero creo que me gustaría mucho hacer algo clásico, te digo, hacer de Romeo en Romeo y Julieta, como ir a los clásicos y hacer como obras de texto, siento que sería un gran desafío volver como a la raíz de la esencia del teatro.

Pablo Turturiello reflexionó sobre su carrera y enfoca su mente en próximos proyectos

—Yendo un poco más a tu vida personal y la exposición, ¿como llevas el hate de las redes sociales?

—justo en un medio, antes me importaba menos y últimamente estoy un poquito más pendiente de eso, lamentablemente, es algo que siento que tengo que trabajar.

—¿Buscaste tu nombre, por ejemplo, en Twitter?

—No, no busco mi nombre en Twitter, eso sé que no hay que hacer para nada, pero a mí lo que me sorprende a veces es que hay ciertos comentarios, porque uno puede comentar, yo igual no estoy a favor obviamente de los comentarios negativos de ningún lado, pero uno puede comentar en ciertos lugares, pero me sorprende cuando lo hacen directamente a mi cuenta, es como que digo cuál es la necesidad de directamente mandármelo a mí y exponerte a vos, y vuelvo a recordarme que el que queda mal se queda expuesto con esa negatividad...

—¿Sos de contestar a los haters?

—No, trato de que no, no sea algo que demande una contestación, trato de que no porque hay que recordar que el que está tirando hate el problema lo tiene él y el que queda expuesto es él, así que hace su propio trabajo solo de responderse.

Pablo Turturiello cuenta cómo combina su amor por el arte y el odio del hate

—En cuanto a tu red de contención, ¿sentís el apoyo de tu familia en la profesión que elegiste?

—Sí, sí, siento eso siempre. Mis padres tienen algo muy mágico que obviamente celebran todo lo que hago y disfrutan mucho venir a verme todos pero al mismo tiempo somos tres hermanos y a los tres nos tratan por igual, lo cual me mantiene a mí bastante a tierra. Y estoy en un momento de mucha exposición o lo que sea siempre ellos como me felicitan y todo por el trabajo pero sigo siendo un hijo más que tiene su historia es como no hacen diferenciaciones eso me mantiene bastante centrado.

Pablo Turturiello reconoce el apoyo de su familia, asi como no niega que cuando estos presencian una obra teatral, él desde el escenario los busca con la mirada: "Generalmente como ellos viven en Uruguay, las entradas se las saco yo por la tarjeta, no sé qué es más fácil. Y siempre sé más o menos dónde van a estar sentándose lamentablemente. Pero bueno, al revés, en vez de ponerme nervioso, como que me da una motivación".

Pablo Turturiello se prepara para ser parte de "La Sirenita" e invita a los jóvenes a moverse por sus sueños

Listo para interpretar al Príncipe Eric, el actor reconoció que uno de sus sueños pendientes en el mundo de la cultura es trabajar con Natalia Oreiro, a quien considera una gran inspiración para quienes desean seguir sus sueños y consagrarse en el arte: "Es como la imagen de que no importa de dónde sos, ni de dónde venís, si tenés ganas de hacer algo lo podés lograr", reflexionó y puso por lo alto a los actores argentinos que le sirven de ejemplo actualmente, entre ellos nombró a Juan Minujín.

Así como Natalia Oreiro le es de inspiración, a la hora de finalizar la entrevista, Pablo Turturiello dejó un mensaje a aquellos jóvenes que atravesados por miedo o prejuicios dudan en seguir lo que los apasiona: "Estén muy activos en inspirarse y nutrirse de muchas cosas. Argentina o donde sea que estén, todos los países tienen una cultura muy rica, así que no deben limitarse a una sola cosa. Si van a hacer musicales, también vayan a ver obra de texto, lean libros, vean películas, como que siento que todas las áreas o ir al museo, todas las áreas pueden ser de aportar a lo que vos querés terminar haciendo, así que eso, que estén muy activos en estimular constantemente todos los días.