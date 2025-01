"La Sirenita" llega al Gran Rex: cómo será el espectáculo que ya vende "más de una entrada por minuto"

Desde el 1 de junio, Buenos Aires se sumergirá en un océano de magia con la llegada de "La Sirenita" al emblemático Teatro Gran Rex. La esperada superproducción, basada en el clásico animado de Disney y el cuento de Hans Christian Andersen, reunirá a un elenco de figuras consagradas, efectos visuales de última generación y una puesta en escena que promete hacer historia.

La preventa de entradas, que arrancó el 30 de enero y se extiende hasta el 4 de febrero, ya muestra signos de éxito rotundo, con una demanda que crece minuto a minuto. Y no es para menos: detrás de esta ambiciosa propuesta están los mismos productores y el equipo creativo de los éxitos teatrales "Matilda" y "School of Rock", lo que garantiza un nivel de calidad digno de Broadway.

La Sirenita desembarcará en el Teatro Gran Rex durante las vacaciones de invierno

Encabezando el elenco, Albana Fuentes se pondrá en la piel de Ariel, la sirena que sueña con explorar el mundo humano. Junto a ella, Evelyn Botto interpretará a la malvada y carismática Úrsula, mientras que el legendario Osvaldo Laport asumirá el rol del Rey Tritón, el padre sobreprotector de la protagonista. José María Listorti, con su inconfundible humor, dará vida a Sebastián, el divertido cangrejo que intentará mantener a Ariel lejos de problemas, y Pablo Turturiello será el Príncipe Eric, el joven noble que captura el corazón de la sirenita.

Cada uno de estos actores aportará su propio sello a los icónicos personajes de la historia. "Nunca fui un cangrejo en mi vida, pero ahora tengo este hermoso desafío. Cantar 'Bajo el Mar' en el Gran Rex es un sueño hecho realidad", afirmó Listorti en diálogo con Teleshow. Por su parte, Osvaldo Laport compartió su emoción al sumarse a la producción: "Es un personaje lleno de magia, transgresor y con una sensibilidad increíble. Me conmueve poder llegar a nuevas generaciones con esta historia".

La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro, con Marcelo Caballero en la co-dirección y Analía González en la dirección coreográfica. La escenografía, diseñada por Jorge Ferrari, contará con innovadores efectos de video creados por Maxi Vecco, mientras que la dirección vocal estará en manos de Sebastián Mazzoni y la producción musical de Federico Vila. La obra incluirá las inolvidables canciones de Alan Menken, con letras de Howard Ashman y Glenn Slater, en una versión de 90 minutos que condensará la magia de la historia original en una experiencia teatral vibrante y emocionante.

Encabeza la producción la talentosa Albana Fuentes en el papel protagónico de Ariel.

Uno de los aspectos más emotivos del espectáculo es la historia de su protagonista. Albana Fuentes, quien encarna a Ariel, superó un riguroso proceso de selección en el que compitió con más de 1.700 aspirantes. Su camino al escenario no fue fácil: "De chica era muy tímida y me daba vergüenza cantar en público. Pero ver musicales como 'La Novicia Rebelde' y 'Los Locos Addams' me hizo darme cuenta de que ese era mi sueño". Hoy, con 25 años, Albana no solo interpreta a la icónica sirenita, sino que también se convierte en un símbolo de perseverancia para quienes sueñan con brillar en el mundo del espectáculo.

Función inclusiva para personas neurodivergentes

En un gesto inclusivo, la producción anunció que ofrecerá una función distendida, especialmente adaptada para personas neurodivergentes. Se ajustarán aspectos como el volumen del sonido y la intensidad de las luces para que la experiencia sea más amigable para todos los espectadores. La fecha de esta función será comunicada en breve.

Evelyn Botto, Osvaldo Laport, José María Listorti y Pablo Turturiello se suman a la superproducción

Desde que se anunció el espectáculo y se habilitó la venta de entradas, la respuesta del público ha sido impresionante. Con cada minuto que pasa, más espectadores aseguran su lugar en lo que promete ser uno de los eventos teatrales más importantes del año. "Desde su salida a la venta vende más de una entrada por minuto", le aseguraron a BigBang desde la producción de la obra.

Con una combinación de talento, tecnología y una historia que ha cautivado a generaciones, "La Sirenita" en el Teatro Gran Rex promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia. Como la propia Ariel, el público se sumergirá en un mundo de aventuras, música y emociones que demostrarán, una vez más, que los sueños pueden hacerse realidad.