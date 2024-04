¡Pedro, Pedro, Pedro...! el verdadero origen del viral del mapache bailando la pegajosa canción

Actualmente no hay persona que no esté tarareando cada cinco minutos la canción que dice: "Pedro, pedro, pedro, pedro, pe...". Es que claro, en las últimas horas se volvió viral un video de un mapache bailando dentro de un círculo con la llamativa canción que hace mención a un tal "Pedro" y casi de inmediato, abuelos, padres, primos, tíos, hermanos y amigos comenzaron a compartir en Instagram, WhatsApp y, claro está, TikTok, diversos videos que tienen a este animal, y al tema, como protagonistas.

El famoso mapache que baila al compás de "Pedro".

El breve y divertido clip comenzó a divulgarse a través de la plataforma TikTok, pero no tardó en volverse viral en el resto de las redes sociales. No quedó plataforma en la que "Pedro" no se haya popularizado. Es que el mapache no sólo causó furor por la ternura de su rostro y el supuesto baile que hace mientras su imagen gira alrededor de un círculo, sino que la canción, la melodía y el ritmo de la misma genera ganas de seguir escuchándola sin parar.

El origen del mapache "Pedro" fue a través de la red social de origen chino porque el tierno protagonista de la grabación es la mascota de un usuario oriundo de Rusia que se encargó de filmarlo y de escoger la canción específica para que no sólo se volviera viral, sino que sea pegadiza para que nadie deje de escucharla. El "ruso" tiene de nombre en su cuenta "Fleska30" y jamás pensó que llegaría hasta esta instancia con su compañero polémicamente domesticable.

Mientras que "¡Pedro, Pedro, Pedro, Pe!" suena en la cabeza de todos, la pregunta es: ¿Cuál es el origen de esa canción? Como su estribillo lo dice, el single es llamado de esa manera y fue interpretada por la cantante italiana Raffaella Carrá, quien se encargó de escribir y componer la letra a través de una historia verídica que le sucedió de gira en Argentina.

Sin embargo, y a pesar quien la compuso y canta, la versión que acompaña al mapache no es la verdadera, sino que es un remix creado por dos DJs oriundos de Alemania llamados Jaxomy & Agatino, quienes le agregaron una melodía estilo electrónica haciéndola totalmente pegadiza y consiguiendo en tan sólo un mes de haber sido publicada, más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

No es la primera vez que una canción que tiene muchísimos años se vuelve viral y este no es un caso aislado. "Pedro" fue lanzada por Carrá en el disco llamado "Mi spendo tutto" en 1980. La letra de la misma fue creada a través de una historia que vivió cuando arribó a Argentina para realizar un show en el estadio 15 de Abril (Unión de Santa Fe) en donde tuvo más de 8 mil presentes.

En ese momento, la cantante llegó a la provincia de Santa Fe y allí conoció al famoso Pedro que se encargó de ser su "guía turística". La misma canción habla de una mujer que está de visita en una ciudad, que se comporta como turista y que en base a eso, se enamora de un joven que la acompaña y le enseña sobre hechos históricos del lugar.

¿Qué dice la letra de la canción?

"Yo paseaba sola por las calles sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad. ¡Pedro; Pedro; Pedro; Pedro! ¡Pe! El mejor de toda Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, ¡Pe! Te lo demostraré".