Robbie Williams estrena "Better Man", su biopic entre el éxito y la controversia: 5 razones para verla

Robbie Williams es un mono. Sí, así como leen. La figura británica con más renombre del pop, decidió contar su vida de una manera bastante inusual, caracterizado por un mono en su biopic Better Man dirigida por Michael Gracey, conocido por su gran trabajo en The Greatest Showman.

Muchos se preguntan el motivo por el cual decidió ser interpretado por un primate: la decisión fue transmitir un impacto emocional único y alejarse de las convenciones tradicionales del género biográfico ya "quemado" por otros artistas; según el intérprete, ésta elección refleja su sensación de siempre sentirse " menos evolucionado que otras personas ".

Robbie Williams, Better Man

Better Man es una película que ha generado mucha expectativa, primero porque es una biopic sobre Robbie Williams y todo el mundo quiere saber cómo fue la vida del astro británico tanto las cosas buenas como las no tantas.

Y, en segundo lugar, porque el artista no se guardó nada a la hora de mostrar sus mejores momentos y sus fracasos en la música pero también en su vida personal , ya que las drogas y los excesos fueron algo típico en la vida del cantante .

Robbie Williams en Better Man

Sin embargo, no todo es tan color de rosa para Better Man. Es que la taquilla no lo acompañó como todos esperaban: al ver a Williams caracterizado como un chimpancés no fue tomado de buena manera por parte de la crítica y el público, sumándole a que el intérprete no es un nombre familiar en Estados Unidos.

Además, que el presupuesto de la película fuera de 110 millones de dólares, también fue un factor que contribuyó al fracaso.

Pero incluso con toda la marea en contra, es claro que Latinoamérica ama a Robbie Williams y va a dejar sus ahorros en el cine para que le vaya bien y rescatar algo de lo perdido... ¿Está todo perdido? La respuesta es ¡no!, ya que la película obtuvo 40 nominaciones en distintas premiaciones, incluída "Mejores Efectos Especiales" en los Premios Oscar.

El público no se equivoca y da el apoyo en los medios Rotten Tomatoes en IMDb.

Rotten Tomatoes - 88% de la crítica y 90% del público

IMDb - 7.6 estrellas de 10

BigBang recomienda fuertemente que vayas al cine a cantar, bailar, llorar y sobre todo a ver un mono no te va dejar indiferente Aquí algunas otras razones por las que el público debería ir a verla: