"Romper el Círculo", la polémica película que muestra las relaciones tóxicas dentro y fuera del cine

Muchas veces estamos inmersos en relaciones tóxicas y lamentablemente no lo sabemos o no nos damos cuenta hasta que sucede lo peor. En muchos casos llegando a maltratos físicos, psicológicos que se podrían evitar saliendo de ese círculo vicioso; cabe destacar que las relaciones tóxicas no solo se dan en pareja, también puede llegar a ser con amigos, familiares, novios, esposos y en ocasiones hasta con compañeros de trabajo.

Un claro ejemplo es el que se vivió en la película "Romper el Círculo", ya que sus protagonistas y director nunca se les vio juntos en eventos promocionales, lo que generó rumores de tensión entre ellos.

"Romper el Círculo"

Protagonizada por Blake Lively y dirigida por Justin Baldoni, la película narra la historia de una joven florista cuyo noviazgo con un neurocirujano ideal se convierte en una pesadilla. Sin embargo, no sólo la relación ficticia es problemática; los rumores indican que la relación entre Lively y Baldoni fuera de cámaras tampoco fue fácil por diferencias creativas que escalaron hasta convertirse en un conflicto mayor a la hora de darle un cierre a la historia.

Finalmente, el conflicto se resolvió de la peor manera: tuvieron que filmar dos finales que fueron auditados por el público, quedando como definitivo el corte del director Baldoni generando disconformidad en su protagonista.

Los rumores fueron mucho más fuertes cuando el medio Daily Mail publicó que Baldoni había mostrado comportamientos "poco profesionales" durante el rodaje, e incluso llegó a ser descrito como "casi abusivo", acercándose peligrosamente al personaje que él mismo interpretaba. Page Six corroboró estos informes, destacando que el director hizo trabajar a su equipo en un ambiente "extremadamente difícil".

Las películas de romance son un género que genera amor y odio: sus historias nos hacen soñar. No obstante, el séptimo arte también se ha encargado de plasmar parte de la realidad al mostrar relaciones llenas de posesión, celos, infidelidades y abusos que no te tienen que dejar indiferente y BigBang propone darte cuenta una realidad que podés estar viviendo a raíz de tres películas.

"Perdida", mirala en Disney+

Sinopsis . La historia de Nick (Ben Affleck, 'Argo'), un ex periodista casado con Amy Dunne, cuyo matrimonio hace aguas por todas partes. En un acto para intentar reflotarlo, ambos deciden montar un restaurante con ayuda de una de las hermanas de Nick, aunque la idea no prospera.

En el día del quinto aniversario de bodas, Amy desaparece misteriosamente. Rápidamente, todas las sospechas sobre quién lo ha llevado a cabo caen sobre Nick. Ante los medios aparece impasible, defendiendo su inocencia, pero la primera impresión puede no ser la verdadera.

"365 días", disfrutala en Netflix

Sinopsis . Massimo Torricelli, además de ser miembro de una poderosa familia mafiosa en Silicia, es un joven jefe poderoso. Laura Biel, es una directora de ventas con éxito en su vida laboral, pero un desastre en lo personal. Tratando de salvar su relación, Laura vuela a Sicilia junto a su novio apartándose de la monotonía de su día a día e intentando desatar la pasión. Sin embargo, en el camino de la joven se cruzará Massimo, que la secuestró durante 365 días para que se enamore de él durante ese periodo de tiempo.

"Historia de un matrimonio", buscala en Netflix

Sinopsis . Nicole (Scarlett Johansson) es una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie (Adam Driver), un director de teatro en pleno auge del que ahora se está divorciando. Con una química aplastante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja se romperá por completo, llegando a tener incluso que recurrir a los abogados y tribunales para zanjar una vida en común llena de heridas abiertas. El cineasta Noah Baumbach se encarga de dirigir y escribir el guión de este drama protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johansson.