Spider-Man, Hulk, Capitán América y Iron Man en batallas épicas: así es el nuevo juego de lucha de Marvel

El título desarrollado por Arc System Works propone combates por equipos de cuatro personajes y una estética inspirada en el anime. Marvel vuelve a incursionar en el género de los juegos de lucha con MARVEL Tōkon: Fighting Souls, reúne a algunos de los personajes más reconocidos de la compañía en enfrentamientos de cuatro contra cuatro. Ya disponible para PlayStation 5 y PC, el videojuego busca diferenciarse de otras propuestas de lucha de Marvel a través de un sistema basado en equipos, combates de ritmo acelerado y una marcada identidad visual.

El principal cambio respecto de otros juegos del género está en su estructura de combate. En lugar de enfrentar únicamente a dos personajes, cada jugador conforma un equipo de cuatro luchadores, con esta mecánica permite combinar distintos estilos y habilidades. Los personajes pueden cumplir diferentes funciones dentro de un equipo y las asistencias tienen un papel importante a la hora de construir ataques, extender combos o modificar el ritmo de una pelea.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

La propuesta requiere, por lo tanto, algo más que dominar a un personaje: conocer las características de los cuatro integrantes y entender cómo funcionan en conjunto se convierte en uno de los elementos centrales de la experiencia.

El lanzamiento cuenta con un plantel integrado por 20 personajes de Marvel. Entre los nombres disponibles se encuentran Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Hulk, Black Panther, Wolverine, Storm, Ghost Rider, Ms. Marvel, Star-Lord y Doctor Doom, además de otros personajes que completan una selección que combina héroes, mutantes y villanos.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Otro de los aspectos más destacados es su dirección artística se optó por una representación de Marvel alejada del realismo. Los personajes presentan diseños estilizados, animaciones exageradas y efectos visuales que remiten directamente al lenguaje del anime y el manga, esto hace al juego tener una identidad propia. No intenta reproducir literalmente la estética del Universo Cinematográfico de Marvel, sino reinterpretar a sus protagonistas desde la perspectiva de un estudio especializado en juegos de lucha.

Además de las partidas competitivas, MARVEL Tōkon: Fighting Souls incorpora diferentes alternativas para quienes prefieren jugar de manera individual o enfrentarse con amigos. El Juego cuenta con modos destinados a aprender las mecánicas, combates locales y opciones online, además de un modo historia que permite conocer diferentes enfrentamientos protagonizados por los personajes.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

MARVEL Tōkon: Fighting Souls, el nuevo juego de Marvel, no intenta competir únicamente desde la cantidad de personajes conocidos. Su apuesta está principalmente en el sistema de combate. La estructura 4 contra 4 aporta una dinámica diferente, mientras que la estética permite distinguirlo rápidamente de otros videojuegos protagonizados por los personajes de la compañía.