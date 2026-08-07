"Spider-Man: Un Nuevo Día", arrasa en los cines y rompe todos los récords en Argentina

La fiebre por Spider-Man volvió a demostrar que el superhéroe sigue siendo uno de los personajes más queridos del mundo. Spider-Man: Un Nuevo Día no solo conquistó al público desde su estreno, sino que ya se convirtió en la película con mayor recaudación de todos los tiempos en Argentina durante su primera semana en cartelera.

Desde su llegada a los cines el pasado 29 de julio, la nueva aventura del Hombre Araña reunió a más de 1,4 millones de espectadores y acumuló una impresionante recaudación de $19.165.246.118, estableciendo un nuevo hito para la industria cinematográfica nacional, reviviendo la llegada de gente al cine, la cual venía muy escasa y pobre por las pocas buenas producciones que habitaban la cartelera nacional.

Spider-Man: Un Nuevo Día

Tras el éxito mundial de Spider-Man: Sin regreso a casa, esta nueva parte de la saga inaugura un nuevo capítulo en la vida de Peter Parker. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de la película anterior, y Peter es ahora un joven adulto que vive completamente solo, tras haber decidido borrarse de la vida y los recuerdos de quienes más quería.

Mientras protege una Nueva York que ya no recuerda quién es, Peter se ha entregado por completo a su misión, convirtiéndose en un Spider-Man a tiempo completo. Sin embargo, el creciente peso de sus responsabilidades lo lleva al límite, desencadenando una inesperada transformación física que pone en peligro su propia existencia. Al mismo tiempo, una inquietante ola de crímenes revela la aparición de un nuevo enemigo, una amenaza de poder sin precedentes que lo obligará a enfrentarse al desafío más grande de su vida.

Spider-Man: Un Nuevo Día

El fenómeno no terminó allí. La producción consiguió convertirse en el mayor estreno de la historia para Sony Pictures en Argentina, superando todas las marcas previas del estudio. Además, logró el mayor debut de 2026 y fue protagonista del fin de semana con mayor recaudación en la historia del país, confirmando el enorme entusiasmo del público por el regreso del icónico héroe.

El éxito también se refleja a nivel internacional. En Estados Unidos, la película consiguió un impactante estreno de 360 millones de dólares, convirtiéndose en el mejor debut de la historia en ese mercado. En América Latina, el fenómeno se repitió con récords de estreno en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Uruguay y los países de Centroamérica, también se transformó en el mayor lanzamiento de todos los tiempos para Sony Pictures, mientras que en México, Bolivia y República Dominicana alcanzó el segundo mejor estreno de la historia.

Spider-Man: Un Nuevo Día

No cabe dudas de que Spiderman es uno de los superhéroes más queridos, sin embargo ya pasaron muchas películas por el cine del amigo arácnido y algunas fueron éxitos y otras no, pero esta producción tiene algo especial que los fanáticos están apoyando firmemente: es una película con corazón y demuestra que no solamente son buenas peleas coreografiadas, también tiene soledad, ansiedad y también se le rompe el corazón, es un humano.

Con estos números, Spider-Man: Un Nuevo Día ya puede presumir de haber logrado la mayor apertura de taquilla de todos los tiempos en América Latina, consolidándose como el gran fenómeno cinematográfico de 2026 y dejando en claro que el Hombre Araña continúa siendo uno de los mayores imanes de público en la pantalla grande.