Gustavo Malajovich demuestra por qué es uno de los grandes del thriller argentino con "El hombre de niebla"

Tras el éxito de El Jardín de Bronce y los guiones de Los Simuladores, Gustavo Malajovich regresa con El hombre de niebla: Fabián Danubio, rastreador, caso #2, una novela que recupera al entrañable investigador para sumergirlo en un nuevo misterio cargado de tensión, secretos y emociones que te hacer acompañar a su protagonista desde la primera página.

En esta oportunidad, Fabián Danubio intenta llevar una vida más tranquila junto a su hija Moira, dejando atrás los acontecimientos que marcaron su historia. Sin embargo, esa calma se rompe cuando Ian, un niño de apenas once años, llega hasta él para pedirle ayuda: su padre desapareció sin dejar rastros y nadie parece dispuesto a encontrarlo.

El hombre de niebla

Lo que comienza como una búsqueda se convierte en una investigación mucho más compleja y rebuscada. Danubio deberá recorrer un camino lleno de silencios, mentiras, intereses ocultos y conflictos familiares que lo obligarán a enfrentarse, una vez más, a sus propios fantasmas.

Con una narrativa ágil y un suspenso que crece capítulo a capítulo, Malajovich construye una historia donde cada pista abre nuevas incógnitas y cada personaje esconde algo que el lector va descubriendo juntos. La novela combina el ritmo del policial con una mirada humana sobre la pérdida, la culpa y la necesidad de encontrar respuestas.

Uno de los mayores atractivos del libro es el regreso de Fabián Danubio, un protagonista alejado del detective tradicional . Su sensibilidad, sus heridas y su capacidad para conectar con quienes atraviesan el dolor lo convierten en un personaje tan cercano como inolvidable y mundano.

El hombre de niebla expande el universo iniciado en El Jardín de Bronce ofrece una historia que puede disfrutarse tanto por los lectores que ya conocen al rastreador como por quienes se acercan a él por primera vez. Con una trama sólida, giros inesperados y un final que mantiene la tensión hasta la última página, Gustavo Malajovich reafirma su lugar como uno de los referentes del policial contemporáneo argentino y BigBang tuvo el placer de charlar con él; aquí la entrevista completa:

¿Cómo va el lanzamiento de tu nuevo libro?

Muy entusiasmado, ha tenido un buen feedback de la gente. Me da mucha satisfacción haber terminado el libro, que lo editen y que ya esté en circulación.

¿ El Hombre de Niebla tendrá adaptación?

Ojalá, me parece que es una historia que se puede adaptar; no se si será en HBOMAX o alguna otra plataforma, pero en un futuro me encantaría que tenga una adaptación audiovisual.

¿Qué tan difícil es hoy en día adaptar una novela en las plataformas?

Es un momento muy salvaje de las plataformas , hay mucho contenido que aparece y desaparece, hay mucho movimiento, es una burbuja que no sabemos cuándo va a explotar, pero la tendencia en los últimos años es adaptar material literario sea para true crime, policial, fantásticos como más géneros, por lo tanto hay una cierta esperanza de que El Hombre de Niebla encuentre un lugar.

¿Hay algún motivo por el cual tardarás mucho tiempo en sacar la segunda parte?

Por un lado fue el cruce con los guiones en los que estuve trabajando de El Jardín de Bronce. Sin embargo debo decir que el síndrome de la segunda novela siempre afecta, la interrumpí muchas veces y retomar una novela interrumpida es muy difícil; se me cruzó la vida con muchas cosas hasta que en el 2022, 2023 me obligué a terminar la novela y en diciembre del 2025 la terminé redondeando y acá está.

¿Cómo ves el consumo de la lectura con lo audiovisual por estos días?

Hay un público para todo. Si bien el mundo editorial puede tener un momento crítico de ventas, hay muchos elementos que vienen de un momento problemático, pero la gente sigue leyendo el libro físico; y después, está el público de las plataformas. Si yo me pongo en lugar del público trataría de consumir lo que me gusta, puede ser una novela, una adaptación de una novela... Me parece que hay un público para todo, lo importante es que haya buenas historias que generen esa interacción.