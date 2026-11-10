De Juan Pablo II a León XIV: la fábrica de aviones en crisis donde el Papa dará misa en Córdoba

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) volverá a convertirse el próximo martes en el epicentro de una multitudinaria celebración religiosa cuando el papa León XIV encabece una misa matutina en la ciudad de Córdoba. La liturgia tendrá lugar exactamente sobre el mismo suelo de la plataforma de hangares donde el 8 de abril de 1987 el papa Juan Pablo II ofició una ceremonia ante más de 650.000 fieles.

Aquella jornada de la década de 1980 dejó una huella indeleble tanto en la memoria obrera como en la industria cordobesa, que para la ocasión confeccionó el papamóvil blindado sobre un utilitario Renault en la planta de Santa Isabel.

Casi cuatro décadas más tarde, el punto de enlace material entre ambas visitas emergió el 28 de agosto de 2026, cuando un grupo de empleados de la fábrica rescató de un sector de acceso restringido la placa conmemorativa original que señalaba la ubicación exacta de aquel histórico altar.

La gente llega a Fadea a ver al Papa

"Para muchos de nosotros la placa era casi como una leyenda", manifestó uno de los operarios de la planta aeronáutica tras concretar la puesta en valor del monolito. El hallazgo conmovió a los talleres en una etapa bisagra: "Verla fue como confirmar lo que se vivió", señaló el trabajador al revivir aquel testimonio comunitario.

Por su parte, los impulsores del rescate sintetizaron el sentido de la iniciativa al expresar que "recuperar el patrimonio histórico no es mirar atrás, es reconocer que la memoria nos pertenece a todos".

La reliquia recobró visibilidad en momentos en que la Municipalidad de Córdoba termina de articular un vasto operativo de transporte gratuito, esquemas de estacionamiento sobre Circunvalación y accesos peatonales para encauzar a las delegaciones que ingresarán al predio fabril para presenciar la misa que comenzará a las 10 de la mañana en la Escuela de Aviación Militar.

UNA FÁBRICA AHOGADA POR MILEI

Pese a ese acervo técnico, FAdeA atraviesa en la actualidad un delicado cuadro financiero y laboral. La empresa tiene vigente una prórroga por 90 días del Plan Preventivo de Crisis (PPC) acordada con el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que regirá hasta el 28 de noviembre e impone suspensiones rotativas con el pago del 80% del haber neto como suma no remunerativa.

Fadea, en crisis

Según admitió la conducción de la empresa, la planta arrastra un déficit operativo de 2 millones de dólares mensuales, un pasivo corriente de 19 millones de dólares y deudas acumuladas con proveedores que, según los balances y reclamos de cámaras como CArAE, oscilan entre los 7 y más de 20 millones de dólares.

A nivel oficial, la Resolución 1289/2026 del Ministerio de Economía, dictada en agosto por el ministro Luis Caputo, aprobó un presupuesto para 2026 que prevé ingresos operativos por $135.090 millones frente a gastos por $149.610 millones, arrojando una pérdida de operación de $14.519 millones ($39,7 millones diarios) que solo logra exhibir un superávit financiero contable de $104 millones merced a $14.850 millones en transferencias corrientes del Tesoro Nacional.

Fadea, en crisis

En materia de cantidad de trabajadores existe una discrepancia: mientras que las planillas presupuestarias oficiales aprobadas por el Gobierno nacional fijaron una dotación permanente de 705 empleados (incluidos 80 cargos directivos y 519 técnicos), registros gremiales de septiembre de 2026 situaron la plantilla real en 578 trabajadores tras sucesivos retiros voluntarios.

A pesar de la crisis financiera, la fábrica no se encuentra paralizada y mantiene líneas de trabajo activas. El pasado martes 3 de noviembre, la factoría cordobesa despachó hacia Brasil una nueva puerta de carga para el avión de transporte militar C-390 Millennium de Embraer, un programa internacional al que abastece de componentes estructurales de manera continua desde 2011 y en el que completó 21 envíos a lo largo de 2025.























