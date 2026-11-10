"Me da un asco": el padre Paco Olveira estalló contra Milei y los curas que se sacaron fotos con él

Cientos de fieles soportaron el sol durante horas para intentar ver, aunque fuera de lejos, al Papa León XIV, mientras varias figuras del espectáculo disfrutaron de ubicaciones privilegiadas.

Pero la presencia de famosos no fue lo único que despertó indignación. También generó polémica el presunto gasto de millones de pesos en desayunos destinados a la carpa VIP, donde se habrían servido medialunas, frutas, galletitas y otras exquisiteces, en contraste con las condiciones que debieron afrontar los fieles que aguardaban al aire libre.

Misa del papa León XIV en Palermo

Uno de los que alzó la voz fue el padre Francisco "Paco" Olveira, quien cuestionó duramente la existencia de un sector exclusivo durante la celebración religiosa y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei: "La tradición judía cristiana no tiene nada que ver con este Gobierno".

El sacerdote dejó en claro sus diferencias con la gestión libertaria al remarcar que "estamos en veredas opuestas" y expresó su indignación ante lo que considera un doble discurso de "paz y amor", mientras cuestionó los escasos recursos que, según denunció, la ministra Sandra Pettovello destina a asistir a los nenes que no tienen para comer.

"Me da un asco ver estas cosas y que haya curas que se saquen fotos con Milei" El padre Francisco 'Paco' Olveira criticó que haya habido famosos en el sector VIP de la misa del papa León XIV en Palermo: "La tradición judía cristiana no tiene nada que ver con este Gobierno". — Corta (@somoscorta) November 10, 2026