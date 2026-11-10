Carpa VIP en la misa del Papa: famosos, jueces y casta a metros del altar el día del Evangelio contra los mercaderes

El Evangelio que tocaba para la primera misa de León XIV en Buenos Aires contaba cómo Jesús echa a latigazos a los comerciantes del templo; a pocos metros del altar, mientras tanto, funcionaba una carpa VIP con catering, decoración especial y lugares reservados para famosos, políticos, empresarios y dos jueces de la Corte Suprema. La carpa VIP en la misa del Papa se convirtió en la postal más incómoda de la jornada.

La celebración se hizo el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Palermo, ante una multitud que esperó horas para ver al Pontífice. Monjas, sacerdotes y adultos mayores siguieron la ceremonia en condiciones bastante menos amables que las de los invitados especiales. Las imágenes del interior de la carpa llegaron desde adentro: la influencer Angie Landaburu publicó fotos de la decoración, las imágenes religiosas y la mesa preparada para los privilegiados.

Angie Landaburu

La lectura de esa jornada fue San Juan 2, 13-22, uno de los pasajes más contundentes del Nuevo Testamento. En la versión que se lee en las misas en la Argentina, Jesús advierte: " No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio ". El texto completo dice así:

"Y estaba cerca la Pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalem. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes; y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas; y a los que vendían las palomas, dijo: Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron, y dijéronle: ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús, y díjoles: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue este templo edificado, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron a la Escritura, y a la palabra que Jesús había dicho." (Juan 2, 13-22)

La carpa VIP que indignó a los fieles

La Iglesia suele leer este pasaje como una advertencia: que los intereses económicos, las ambiciones personales y la búsqueda de poder no desplacen la misión religiosa. Dos mil años después, el mensaje encontró una ilustración involuntaria: los mercaderes no fueron expulsados del templo; esta vez tuvieron catering y asiento en primera fila .

Cuánto costó y quién lo organizó

El montaje de la misa quedó a cargo de la productora DF Entertainment y demandó cerca de USD 5,6 millones, unos $8.690 millones; el monto incluye toda la estructura del evento, con un sector preferencial que encendió las críticas. Desde el área de prensa de Presidencia de la Nación admitieron haber enviado las invitaciones especiales pero no explicaron con qué criterio se repartieron los lugares.

La carpa VIP que indignó a los fieles

La forma de contratación sumó otra capa de polémica. La periodista Camila Dolabjian advirtió que "se armó revuelo por la adjudicación, no por licitación sino por compra directa a una empresa del armado de la visita del Papa León XIV". El pliego preveía una estructura para miles de personas con servicios diferenciados; es decir, la desigualdad estaba en el diseño desde el principio.

La lista de invitados mezcló poder judicial, política, negocios y farándula. Estos fueron:

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia

Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño

Patricia Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta

Gabriela Michetti

Esteban Bullrich

Nicolás Caputo

Hugo Sigman

Aldo Roggio

Adelmo Gabbi

Luis Galli

Valeria Mazza

Pampita

Marcela Tinayre

Yanina Latorre

Alejandro Gravier

Flor de la V

Analía Franchín

Rocío Marengo

Alejandra Maglietti

Angie Landaburu, que mostró el interior de la carpa en redes.

La carpa VIP que indignó a los fieles

El contraste más duro lo marcaron quienes hicieron posible la misa. Un voluntario contó en redes que estaba sirviendo desde las 20 de la noche anterior y que tuvo que seguir la ceremonia de pie, detrás de una valla, a más de dos kilómetros del altar. Su descargo se volvió viral: "Chicos, me enerva un poco ver a Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y todo el falluterio sentadito a 3 metros del papa cuando los voluntarios que estamos sirviendo desde las 20 horas de anoche debíamos ver la misa parados tras la valla a 2.3 km del altar".

Al final, la carpa VIP en la misa del Papa León XIV dejó una lección involuntaria: el Evangelio del día hablaba de dar vuelta las mesas de los mercaderes, y en Palermo las mesas estaban servidas. Esta vez, nadie preparó un látigo de cuerdas; solo quedó un voluntario cansado, a 2,3 kilómetros del altar, preguntándose quién decide quién se sienta cerca de Dios.