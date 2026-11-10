El papa León XIV llegó a Córdoba, reivindicó a los santos argentinos y llamó a construir una patria solidaria

La llegada del papa León XIV a Córdoba desató una verdadera muestra de fe y emoción entre los miles de fieles que se congregaron este martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para participar de la misa presidida por el Sumo Pontífice. Entre aplausos, banderas y muestras de cariño, el Santo Padre protagonizó un emotivo encuentro con quienes aguardaban desde hacía horas para verlo de cerca.

El Pontífice aterrizó en el aeropuerto cordobés, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Rossi. Antes de retirarse, tuvo su primer gesto de cercanía con los presentes al acercarse a un grupo de niños que lo esperaba sobre la pista para saludarlos personalmente.

La llegada del papa León XIV a Córdoba

Mientras tanto, en FAdeA, la expectativa crecía con el correr de las horas. Cientos de familias, jóvenes y grupos parroquiales habían pasado la noche en el lugar para asegurarse un espacio y ser parte de una celebración histórica para la provincia. La previa de la ceremonia estuvo marcada por la música y la emoción de Jairo, quien interpretó el tradicional Ave María en homenaje a León XIV. El cantante nacido en Cruz del Eje subió al escenario alrededor de las 8:15, acompañado por su hijo Yaco González en la percusión y Matías Martino en el piano.

Con un repertorio que combinó canciones religiosas y melodías folklóricas, el artista logró conmover al público y acompañar la espera de una jornada profundamente significativa para la comunidad católica.

León XIV ingresó al predio y sorprendió a los presentes con un recorrido por los distintos sectores habilitados para el público

Cerca de las 9:45, León XIV ingresó al predio y sorprendió a los presentes con un recorrido por los distintos sectores habilitados para el público, con el objetivo de acercarse a la mayor cantidad posible de personas antes del inicio de la misa. Durante al menos diez minutos, vestido completamente de blanco y sin vidrios que lo separaran de la multitud, el Santo Padre saludó con la mano en alto, impartió bendiciones y estrechó las manos de quienes lograron acercarse.

La respuesta fue inmediata: los asistentes levantaron carteles, desplegaron banderas y exhibieron fotografías especialmente dedicadas al líder de la Iglesia católica. Entre gritos de alegría y lágrimas de emoción, muchos pudieron vivir un encuentro que esperaban desde hacía meses.

🙏 ¡El Papa ya está en #Córdoba! En este momento se encuentra en #FAdeA, en el marco de una jornada histórica para nuestra provincia. Una visita que nos llena de emoción y que deja una huella especial en todos los cordobeses. ❤️ #ElPapaEnCórdoba #PapaLeónXIV https://t.co/6NY6885CfH — Dario Capitani (@DarioCapitani) November 10, 2026

Lejos de limitarse a un saludo protocolar, el Papa se tomó unos minutos para compartir la alegría de los creyentes, en una escena que reflejó la conexión con quienes habían realizado un enorme esfuerzo para participar de la celebración.

La ceremonia, programada para las 10 en la Escuela de Aviación Militar, dentro del complejo de FAdeA, también contó con la presencia de importantes figuras de la política nacional.

📌 AHORA | Cercanía y emoción: León XIV en el inicio de la Santa Misa en Córdoba Antes de dar comienzo, el Papa se acercó a bendecir a personas con discapacidad. 📲 Por @C5N y en https://t.co/eflU7hxbID — C5N (@C5N) November 10, 2026

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exgobernador cordobés y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, ocuparon lugares en la primera fila para acompañar la Santa Misa.

De esta manera, Córdoba vivió una jornada marcada por la devoción, la música y el encuentro entre León XIV y una multitud que convirtió su visita en una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

🙏 León XIV reivindicó a los santos argentinos y llamó a construir una patria solidaria Durante la multitudinaria misa en Córdoba, el Papa destacó el legado de figuras como Mama Antula y el Cura Brochero, y convocó a los fieles a transformar la fe en acciones concretas al servicio de los demás. "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida", expresó el pontífice, quien también recordó a otros referentes religiosos vinculados con la Argentina y afirmó que todos están llamados a la santidad. León XIV invitó a construir una patria "fraterna y solidaria", con más compromiso, caridad y cercanía hacia quienes más lo necesitan. — CANAL 26 (@canal26noticias) November 10, 2026

Durante su homilía, León XIV reivindicó el legado de los santos argentinos y llamó a construir una patria más solidaria, destacando la importancia de predicar con acciones concretas. "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida", expresó el Pontífice, quien recordó a distintos referentes religiosos vinculados con el país y remarcó que todas las personas están llamadas a la santidad.

En ese sentido, el Santo Padre puso como ejemplos al cura Brochero y a Mama Antula, dos figuras emblemáticas de la fe argentina. "No fueron conscientes de su labor evangelizadora", señaló al reflexionar sobre sus trayectorias y explicó que la misión es "alcanzar a Dios", al tiempo que hizo hincapié en la "tarea de los cristianos" y su compromiso con los demás.