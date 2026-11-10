Así fue el emotivo momento que vivió el papa León XIV durante una cena con obispos

El papa León XIV cerró el pasado lunes una intensa jornada de actividades en la Argentina con una cena junto a obispos y sacerdotes de distintos puntos del país en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo marcado por un emotivo homenaje musical: los religiosos sorprendieron al Sumo Pontífice con una interpretación a cappella del histórico tango Volver, compuesto en 1934 por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

Durante la velada, el Santo Padre estuvo acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo. Desde la mesa principal, los tres disfrutaron de la presentación que los presentes habían preparado especialmente para la ocasión.

León XIV salió a saludar al balcón de la Casa Arzobispal

La interpretación incluyó algunos de los fragmentos más reconocidos de la canción, como "Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada" y "Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra".

Con entusiasmo, los obispos llegaron al tramo final del tango y entonaron: "Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez". El homenaje terminó entre aplausos y un grito que resonó en el salón: "¡Viva el Papa!". León XIV se sumó a la ovación y agradeció el gesto de los representantes de la Iglesia argentina.

Obispos argentinos le cantan a capela al Papa León XIV un tango de Gardel ... https://t.co/fvZbH0AJOl — Rómulo Matamoros (@RomuloRME) November 10, 2026

De esta manera, los religiosos le dieron un cierre especial a la segunda jornada del Pontífice en el país, con un clásico de la música nacional que aportó emoción y un marcado sentido de identidad argentina al encuentro.

La cena no fue el único momento destacado de la noche. En otro gesto de cercanía, el papa León XIV se asomó al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, donde una multitud de fieles aguardaba con la esperanza de verlo y recibir su bendición.

"Gracias, Buenos Aires" El papa León XIV saludó desde el balcón del arzobispado a las personas que se acercaron previo a la cena con obispos: "Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes". https://t.co/ASi4qayIoq https://t.co/ZFAg0auFua — Corta (@somoscorta) November 9, 2026

Desde allí, el líder de la Iglesia católica saludó a quienes se habían acercado y expresó su agradecimiento por el recibimiento durante su visita al país: "Gracias por recibirme. Gracias, Argentina", manifestó ante los presentes.

Finalmente, León XIV impartió su bendición y se despidió con una breve expresión: "Viva Cristo". Así, entre un homenaje musical, muestras de afecto y el fervor de los fieles, el Santo Padre puso fin a su segunda jornada en Buenos Aires, antes de continuar con las actividades previstas en su visita a la Argentina.