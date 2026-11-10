Misa del Papa en Luján: todo lo que tenés que saber antes de llegar, entre horarios, trenes, cortes y qué está prohibido llevar

10 Noviembre de 2026 13:55
Última parada del recorrido papal por la Argentina: la misa del Papa en Luján será mañana a las 10 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y cerrará la visita de León XIV al país. Se espera una multitud; por eso la Provincia de Buenos Aires montó un operativo sin antecedentes para un evento masivo.
Unas 30.000 personas van a trabajar en la ciudad: policías, voluntarios, personal de salud, Defensa Civil, bomberos y agentes municipales además de más de 11.000 son efectivos policiales. La Provincia se ocupa de la multitud, el tránsito y los anillos perimetrales; la custodia directa del Pontífice queda en manos de la Guardia Suiza y las fuerzas federales.
"Planificamos un operativo de seguridad y asistencia que va a contemplar a aproximadamente 30 mil servidores", explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la conferencia que encabezó el gobernador Axel Kicillof junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, y el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig. Esta es la guía rápida para no perderse nada.
⏰ Horarios clave
- Hoy, 12. Cierre total del ingreso de vehículos a Luján y corte del Acceso Oeste en ambos sentidos desde la General Paz
- Hoy, 16. Apertura de los patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada
- Hoy, 18. Empieza la vigilia en el Parque San Martín, con área gastronómica, servicios y propuestas musicales y artísticas
- Mañana, 9.45 aprox. El Papa llega a la rotonda de acceso a la ciudad, después de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- Mañana, 10 a 12. Misa en la Plaza Belgrano
🚶 El recorrido del Papa
León XIV hará unos dos kilómetros en papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano. Los últimos metros hasta el templo los recorrerá a pie. "La idea es peregrinar todos a Luján acompañando a León, que también va a llegar caminando a la Basílica", resumió Alonso.
🚆 En tren, la mejor manera de llegar
Sarmiento (Once-Luján-Mercedes): con la máxima frecuencia posible y 42 servicios especiales desde Moreno entre hoy y mañana.Último tren especial antes de la misa: sale de Moreno a las 8.34 y llega a Luján a las 9.38
San Martín (Retiro-Open Door): también con máxima frecuencia, pero el último tramo, desde Open Door, se hace caminando
🚌 Colectivos especiales
El Ministerio de Transporte bonaerense armó un esquema con Transportes 11 de Junio, con prioridad para personas con movilidad reducida:
- Líneas 501 y 503 (urbanas) y 500 y 502 (interurbanas): llegan hasta el cruce de las rutas 192 y 7, cerca de la avenida Nuestra Señora de Luján
- Desde Cortínez: por la Ruta 7, Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres
- Desde Open Door: por la avenida Cabred y la Ruta 192
- Desde la estación Luján: por los barrios San Cayetano y Cuartel V, con conexión a los trenes Sarmiento y San Martín
🚗 Auto o micro: dónde estacionar
No se puede entrar a la ciudad en vehículo. Hay estacionamientos en los siete accesos, a unos 4 o 5 kilómetros de la Basílica; desde ahí se sigue a pie por corredores peatonales señalizados. Rigen también para los micros de parroquias.
- Sobre la Autopista del Oeste
- Empalme de las rutas 5 y 47, a la altura de la calle Lorenzo Casey.
- Cruce de la Ruta 6 con la vieja Ruta 7
- Puente Manuel Gálvez, sobre la Ruta 34
- Empalme de las rutas 192 y 34
- Cruce del Acceso Oeste con la Ruta 6
🌉 Puentes sobre el río Luján
- Gogna y Mitre cerrados por completo
- Mendoza: solo paso peatonal
- Muñiz y de las Tropas: circulación normal
🏥 Atención de salud
- 1.212 trabajadores de la salud, 30 ambulancias y 85 puntos de atención
- Ocho unidades sanitarias, un hospital de campaña, un centro de emergencias y un shock room móvil
- 51 postas de cuidado, con personal de salud, de seguridad y de atención a personas extraviadas
- Puestos de hidratación, gastronómicos y baños
🎒 Qué se puede llevar
- Bolsas de dormir y linternas
- Termo y mate
- Reposeras y sillas plegables
- Comida, con utensilios descartables
- Paraguas plegables
- Protector solar
- Mochilas de hasta 15 litros
- Banderas sin asta, de hasta 2 x 2 metros
🚫 Qué está prohibido
- Bebidas alcohólicas y envases de vidrio
- Pirotecnia, drones y punteros láser
- Valijas y mochilas grandes
- Bicicletas y monopatines
- Carpas y sombrillas
- Megáfonos
- Palos de selfie de 20 centímetros o más
- Mascotas, salvo animales de asistencia