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Guía para peregrinos

Misa del Papa en Luján: todo lo que tenés que saber antes de llegar, entre horarios, trenes, cortes y qué está prohibido llevar

León XIV cierra su visita a la Argentina con una misa frente a la Basílica. Cómo llegar, dónde estacionar, qué está prohibido y el operativo de 30.000 personas.

10 Noviembre de 2026 13:55
Papa León XIV
Papa León XIV

Última parada del recorrido papal por la Argentina: la misa del Papa en Luján será mañana a las 10 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y cerrará la visita de León XIV al país. Se espera una multitud; por eso la Provincia de Buenos Aires montó un operativo sin antecedentes para un evento masivo.

Unas 30.000 personas van a trabajar en la ciudad: policías, voluntarios, personal de salud, Defensa Civil, bomberos y agentes municipales además de más de 11.000 son efectivos policiales. La Provincia se ocupa de la multitud, el tránsito y los anillos perimetrales; la custodia directa del Pontífice queda en manos de la Guardia Suiza y las fuerzas federales.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, en plena preparación
La Basílica de Nuestra Señora de Luján, en plena preparación

"Planificamos un operativo de seguridad y asistencia que va a contemplar a aproximadamente 30 mil servidores", explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la conferencia que encabezó el gobernador Axel Kicillof junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, y el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig. Esta es la guía rápida para no perderse nada.

⏰ Horarios clave

  • Hoy, 12. Cierre total del ingreso de vehículos a Luján y corte del Acceso Oeste en ambos sentidos desde la General Paz
  • Hoy, 16. Apertura de los patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada
  • Hoy, 18. Empieza la vigilia en el Parque San Martín, con área gastronómica, servicios y propuestas musicales y artísticas
  • Mañana, 9.45 aprox. El Papa llega a la rotonda de acceso a la ciudad, después de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
  • Mañana, 10 a 12. Misa en la Plaza Belgrano

 

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🚶 El recorrido del Papa

León XIV hará unos dos kilómetros en papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano. Los últimos metros hasta el templo los recorrerá a pie. "La idea es peregrinar todos a Luján acompañando a León, que también va a llegar caminando a la Basílica", resumió Alonso.

 

🚆 En tren, la mejor manera de llegar 

Sarmiento (Once-Luján-Mercedes): con la máxima frecuencia posible y 42 servicios especiales desde Moreno entre hoy y mañana.Último tren especial antes de la misa: sale de Moreno a las 8.34 y llega a Luján a las 9.38

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San Martín (Retiro-Open Door): también con máxima frecuencia, pero el último tramo, desde Open Door, se hace caminando

 

🚌 Colectivos especiales

El Ministerio de Transporte bonaerense armó un esquema con Transportes 11 de Junio, con prioridad para personas con movilidad reducida:

  • Líneas 501 y 503 (urbanas) y 500 y 502 (interurbanas): llegan hasta el cruce de las rutas 192 y 7, cerca de la avenida Nuestra Señora de Luján
  • Desde Cortínez: por la Ruta 7, Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres
  • Desde Open Door: por la avenida Cabred y la Ruta 192
  • Desde la estación Luján: por los barrios San Cayetano y Cuartel V, con conexión a los trenes Sarmiento y San Martín

 

🚗 Auto o micro: dónde estacionar

No se puede entrar a la ciudad en vehículo. Hay estacionamientos en los siete accesos, a unos 4 o 5 kilómetros de la Basílica; desde ahí se sigue a pie por corredores peatonales señalizados. Rigen también para los micros de parroquias.

  • Sobre la Autopista del Oeste
  • Empalme de las rutas 5 y 47, a la altura de la calle Lorenzo Casey.
  • Cruce de la Ruta 6 con la vieja Ruta 7
  • Puente Manuel Gálvez, sobre la Ruta 34
  • Empalme de las rutas 192 y 34
  • Cruce del Acceso Oeste con la Ruta 6

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, en plena preparación
La Basílica de Nuestra Señora de Luján, en plena preparación

🌉 Puentes sobre el río Luján

  • Gogna y Mitre cerrados por completo
  • Mendoza: solo paso peatonal
  • Muñiz y de las Tropas: circulación normal

 

🏥 Atención de salud

  • 1.212 trabajadores de la salud, 30 ambulancias y 85 puntos de atención
  • Ocho unidades sanitarias, un hospital de campaña, un centro de emergencias y un shock room móvil
  • 51 postas de cuidado, con personal de salud, de seguridad y de atención a personas extraviadas
  • Puestos de hidratación, gastronómicos y baños

 

🎒 Qué se puede llevar

  • Bolsas de dormir y linternas
  • Termo y mate
  • Reposeras y sillas plegables
  • Comida, con utensilios descartables
  • Paraguas plegables
  • Protector solar
  • Mochilas de hasta 15 litros
  • Banderas sin asta, de hasta 2 x 2 metros

 

🚫 Qué está prohibido

  • Bebidas alcohólicas y envases de vidrio
  • Pirotecnia, drones y punteros láser
  • Valijas y mochilas grandes
  • Bicicletas y monopatines
  • Carpas y sombrillas
  • Megáfonos
  • Palos de selfie de 20 centímetros o más
  • Mascotas, salvo animales de asistencia

Basílica de Nuestra Señora de Luján León XIV lujan

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