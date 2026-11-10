Misa del Papa en Luján: todo lo que tenés que saber antes de llegar, entre horarios, trenes, cortes y qué está prohibido llevar

Última parada del recorrido papal por la Argentina: la misa del Papa en Luján será mañana a las 10 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y cerrará la visita de León XIV al país. Se espera una multitud; por eso la Provincia de Buenos Aires montó un operativo sin antecedentes para un evento masivo.

Unas 30.000 personas van a trabajar en la ciudad: policías, voluntarios, personal de salud, Defensa Civil, bomberos y agentes municipales además de más de 11.000 son efectivos policiales. La Provincia se ocupa de la multitud, el tránsito y los anillos perimetrales; la custodia directa del Pontífice queda en manos de la Guardia Suiza y las fuerzas federales.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, en plena preparación

"Planificamos un operativo de seguridad y asistencia que va a contemplar a aproximadamente 30 mil servidores", explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la conferencia que encabezó el gobernador Axel Kicillof junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, y el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig. Esta es la guía rápida para no perderse nada.

⏰ Horarios clave

Hoy, 12. Cierre total del ingreso de vehículos a Luján y corte del Acceso Oeste en ambos sentidos desde la General Paz

Hoy, 16. Apertura de los patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada

Hoy, 18. Empieza la vigilia en el Parque San Martín, con área gastronómica, servicios y propuestas musicales y artísticas

Mañana, 9.45 aprox. El Papa llega a la rotonda de acceso a la ciudad, después de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

Mañana, 10 a 12. Misa en la Plaza Belgrano

🚶 El recorrido del Papa

León XIV hará unos dos kilómetros en papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano. Los últimos metros hasta el templo los recorrerá a pie. "La idea es peregrinar todos a Luján acompañando a León, que también va a llegar caminando a la Basílica", resumió Alonso.

🚆 En tren, la mejor manera de llegar

Sarmiento (Once-Luján-Mercedes): con la máxima frecuencia posible y 42 servicios especiales desde Moreno entre hoy y mañana.Último tren especial antes de la misa: sale de Moreno a las 8.34 y llega a Luján a las 9.38

San Martín (Retiro-Open Door): también con máxima frecuencia, pero el último tramo, desde Open Door, se hace caminando

🚌 Colectivos especiales

El Ministerio de Transporte bonaerense armó un esquema con Transportes 11 de Junio, con prioridad para personas con movilidad reducida:

Líneas 501 y 503 (urbanas) y 500 y 502 (interurbanas): llegan hasta el cruce de las rutas 192 y 7, cerca de la avenida Nuestra Señora de Luján

Desde Cortínez: por la Ruta 7, Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres

Desde Open Door: por la avenida Cabred y la Ruta 192

Desde la estación Luján: por los barrios San Cayetano y Cuartel V, con conexión a los trenes Sarmiento y San Martín

🚗 Auto o micro: dónde estacionar

No se puede entrar a la ciudad en vehículo. Hay estacionamientos en los siete accesos, a unos 4 o 5 kilómetros de la Basílica; desde ahí se sigue a pie por corredores peatonales señalizados. Rigen también para los micros de parroquias.

Sobre la Autopista del Oeste

Empalme de las rutas 5 y 47, a la altura de la calle Lorenzo Casey.

Cruce de la Ruta 6 con la vieja Ruta 7

Puente Manuel Gálvez, sobre la Ruta 34

Empalme de las rutas 192 y 34

Cruce del Acceso Oeste con la Ruta 6

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, en plena preparación

🌉 Puentes sobre el río Luján

Gogna y Mitre cerrados por completo

Mendoza: solo paso peatonal

Muñiz y de las Tropas: circulación normal

🏥 Atención de salud

1.212 trabajadores de la salud, 30 ambulancias y 85 puntos de atención

Ocho unidades sanitarias, un hospital de campaña, un centro de emergencias y un shock room móvil

51 postas de cuidado, con personal de salud, de seguridad y de atención a personas extraviadas

Puestos de hidratación, gastronómicos y baños

🎒 Qué se puede llevar

Bolsas de dormir y linternas

Termo y mate

Reposeras y sillas plegables

Comida, con utensilios descartables

Paraguas plegables

Protector solar

Mochilas de hasta 15 litros

Banderas sin asta, de hasta 2 x 2 metros

🚫 Qué está prohibido