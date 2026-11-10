Alba Camargo lleva al Papa la búsqueda en La Perla: "Quiero que los nombre"

Medio siglo de búsqueda llega hoy a la agenda del Vaticano. Alba Camargo forma parte del grupo de 20 personas que se reunirá con el Papa León XIV en Córdoba, después de la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Los eligió el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, porque representan luchas por la dignidad y esperanzas que empujan a seguir; en el caso de Alba, esa lucha tiene nombre y lugar: la búsqueda de los restos de los desaparecidos en las inmediaciones de La Perla.

Centro Clandestino de Detención, La Perla

Su historia es la de una familia atravesada por el terrorismo de Estado. El 22 de julio de 1976, una patota secuestró a sus tíos Susana Beatriz Bértola y Juan Carlos Berastegui en barrio General Paz; al día siguiente fueron por su papá, Armando Arnulfo Camargo, y su compañera, María Alicia Bértola.

Los cuatro fueron llevados a La Perla, el centro clandestino por el que se estima que pasaron entre 2200 y 2500 personas entre 1976 y 1978. Alba tenía 13 años: el 5 de agosto la secuestraron en la casa de su abuela y estuvo seis meses detenida en el Buen Pastor, una cárcel de mujeres administrada por monjas .

Alba Camargo

Hoy, aquella niña es una de las impulsoras de la causa. En abril del año pasado se sumó a otros familiares para formar una querella que tramita en el juzgado federal de Hugo Vaca Narvaja; en septiembre empezaron las excavaciones. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recuperó miles de fragmentos de huesos —diminutos, porque los represores los removieron con maquinaria pesada durante la dictadura para que nadie los encontrara— e incluso una medalla que llevaba el marido de la sobreviviente Graciela Geuna al momento de su asesinato. Ya hay 38 identificaciones, y se esperan muchas más.

Alba llegó a Córdoba en micro el lunes a las 6.30 y, antes del encuentro, habló con Página/12. Para ella, la reunión con el Pontífice "es un reconocimiento y una plataforma muy grande". Su prioridad es concreta: que se conozca "la realidad de los enterramientos clandestinos en lo que se conoce como la Loma del Torito".

La Perla

Y tiene un pedido preciso para León XIV: " Quiero que los nombre porque alguien los llamó 'desaparecidos' y nosotros lo tomamos como tal . Quiero que diga que son personas que fueron secuestradas, ocultadas y que en los últimos 50 años, incluso en el período de democracia, no hemos tenido la posibilidad de que nos digan dónde están".

El silencio de los responsables es la otra cara del reclamo: "Los genocidas que fueron juzgados, condenados y algunos pocos quedan en cárceles comunes siguen guardando silencio. Lo que pretendemos es que se los trate humanamente como personas", planteó. Y agregó una advertencia que excede a su historia: " Córdoba no puede seguir viviendo y caminando sobre cuerpos enterrados clandestinamente . Es un desorden muy grande que impide el crecimiento de cualquier sociedad".

Alba Camargo

Que el encuentro sea con la máxima autoridad de la Iglesia tiene para ella un peso especial, por su paso por el Buen Pastor: " Para mí, que estuve encerrada en la cárcel que regenteaban las monjas, es como dar una vuelta en el aire y llegar a otro punto . Que él reconozca ese momento para mí es importante", explicó. Lejos del rencor, habló de la fe como algo más amplio: "Creo que la fe está por encima de muchas cosas. Es la humanidad. No todos los papas han sido del mismo tenor ideológico o político. En este momento, cuando está tan deshumanizado el mundo, que él esté acá es una gran noticia".

Si el tiempo alcanza, Alba ya sabe qué le va a decir. "Le voy a decir que nosotros pertenecemos a un colectivo muy heterogéneo, que nuestro único punto en común es encontrar los huesos de nuestros familiares que están desaparecidos. Necesitamos darles una humana sepultura", anticipó Y retomó una idea del propio Papa para reconocer a quienes buscaron antes: "Nosotros no somos los primeros. Somos los que hemos llegado después de mucho, porque venimos desde hace mucho tiempo buscando. Nada empieza cuando uno llega".

El papa León XIV en la multitudianaria mias en el Monumento a los Españoles

Alba Camargo llega preparadísima al encuentro pero no como víctima que pide consuelo, sino como parte de una cadena de familiares, sobrevivientes y organismos que hace cincuenta años reclama lo mismo. En la Loma del Torito, cada fragmento recuperado es una respuesta al silencio; hoy, ese reclamo de memoria, verdad y justicia tendrá frente a frente al Papa León XIV.