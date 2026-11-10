Yanina Latorre contó quiénes estuvieron en el VIP para ver al Papa: qué pasaba mientras los fieles se calcinaban

Medialunas, canapés, budines, paltas, macarons, cookies red velvet; café, té, jugos y hasta leche de almendras. Ese fue el menú del VIP para ver al Papa en la misa de León XIV del 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Afuera, miles de fieles, religiosas y adultos mayores pasaron horas parados bajo el sol, sin sombra y sin nada para comer más que lo que cada uno llevó.

El escándalo no se apaga. Las críticas alcanzan a la Casa Rosada —con Mara Gorini al frente de la organización—, al Gobierno porteño y a la productora DF Entertainment, contratada para el montaje. El reproche es el mismo: un Papa que predica humildad y austeridad celebró misa con un sector exclusivo, con protección del sol y mesa servida para famosos, funcionarios y empresarios, a pocos metros del altar.

La visita del papa León XIV

Uno de los primeros en confirmar públicamente la existencia del sector con comida fue Eduardo Feinmann y lo hizo con conocimiento de causa: según el relato de Yanina Latorre, él mismo estaba entre los invitados. Las imágenes que circularon en redes completaron el cuadro, acompañadas de una síntesis que se viralizó: "Así lo vivieron desde adentro, se dieron un banquete", mientras "afuera, la gente al sol".

La que terminó de abrir la puerta del VIP fue Yanina Latorre que contó en detalle cómo fue su llegada, sin rastro de autocrítica: "El chofer mío nos dejó en la entrada. La invitación decía que era de negro, que había que ir de manga larga, yo fui con un traje negro y llegó un momento que el calor era tan apabullante que todo el mundo se empezó a sacar los sacos y quedé en remerita".

La conductora puso el foco en el código de vestimenta y en quiénes lo rompieron: "Nadie nos dijo nada; era todo protocolo, todo el mundo estaba de oscuro, los hombres de traje, las únicas dos personas que fueron de color rarísimo Zulemita Menem y la madre, Zulema Yoma... Las dos fueron primera dama deberían poder seguir el protocolo, estaban de rosa y celeste entero".

Después repasó, uno por uno, los nombres del sector exclusivo: "Rarísimo, todo el mundo estaba de negro casi todas las mujeres era traje negro, estaba Pampita con un pantalón negro, una camisa negra, estaba Flor de la V con un vestido negro, estaban todas las políticas: Analía Maiorana, la mujer de (Diego) Santilli y estaba (Horacio Rodríguez) Larreta sin la mujer, Belén Ludueña con Jorge Macri".

Diego Santilli y Analía Maiorana

También describió la llegada del Presidente, casi sobre la hora: "Milei llegó a lo último, el Papamóvil entró antes de que aparezca en la misa y Milei llegó ahí con la hermana". Y siguió con la lista: "Estaba Valeria Mazza, estaba Feinmann, estaba Claudia Villafañe, el hijo de Francella, Gabriela Michetti, Esteban Bullrich también que me da una congoja verlo, lo sentaron delante de todos con su mujer y con sus hijas".

El capítulo más insólito lo protagonizó Analía Franchín, que, según Latorre, llegó al VIP con su propia vianda: "Analía Franchín fue un periplo aparte: está más loca que nadie, yo creí que le daba un ACV porque su vida es una ansiedad, todo es un problema. Trajo sándwiches, picnic, le dije ojalá porque nos va a agarrar salmonella le digo, nos vamos a morir acá. Tenía turrones, gorra, pañuelo".

Ninguna de esas anécdotas sobre trajes, calor y sándwiches mencionó a los voluntarios que sirvieron desde la noche anterior ni a los fieles que siguieron la misa a kilómetros del altar. Esa ausencia es la que mantiene vivo el escándalo del VIP para ver al Papa: la celebración de un Pontífice que pide mirar a los últimos terminó mostrando, con lujo de detalles, quiénes fueron los primeros.