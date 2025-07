El asesino invisible del invierno: crecen los casos de intoxicación por monóxido de carbono y preocupa la falta de prevención

Una vez más, el invierno encendió una alarma que se repite todos los años pero sigue cobrándose vidas: la intoxicación por monóxido de carbono (CO), un gas invisible, inodoro y altamente tóxico, ya causó cerca de 500 casos desde el inicio de 2024, mientras que en 2023, se estimaron alrededor de 40.000 casos anuales en todo el país, con aproximadamente 200 muertes y 4.000 intoxicados reportados, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. La tragedia más reciente ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto, donde cinco personas -cuatro adultos y una nena de cuatro años- murieron por inhalación de este gas en una vivienda familiar.

La casa estaba cerrada. No había olor. Y el monóxido hizo lo suyo.

Las víctimas fueron encontradas por una familiar que, al ingresar, también se descompensó. Solo un bebé sobrevivió y fue trasladado con síntomas de intoxicación al hospital Zubizarreta. El caso consternó a la ciudad y evidenció nuevamente la ausencia de medidas preventivas básicas, como ventilación adecuada o revisiones periódicas de artefactos. "El monóxido de carbono no se ve, no se huele y no avisa.

Por eso, la prevención es la única forma de estar a salvo", subrayó la Dra. Valeria El Haj, directora médica de Ospedyc. El CO se genera cuando materiales como gas, madera, carbón o queroseno se queman de forma incompleta. Por eso, estufas, calefones, hornos, braseros y calentadores mal instalados o defectuosos se transforman en verdaderas trampas mortales.

Una persona puede inhalarlo sin darse cuenta, y en minutos sufrir desde síntomas leves —como dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia— hasta daño cerebral, pérdida de conciencia o la muerte. "Al ser tan imperceptible, es necesario tomar medidas preventivas. El monóxido ingresa al cuerpo a través de la respiración y va reemplazando al oxígeno en el torrente sanguíneo, provocando hipoxia, lo que afecta principalmente al corazón y al cerebro", explicó El Haj en diálogo con NA.

500 muertos y más de 4.000 intoxicados reportados por año en Argentina

Evitar intoxicaciones por monóxido de carbono es simple y económico, pero requiere conciencia y hábitos seguros:

Ventilar todos los ambientes diariamente , incluso en invierno.

, incluso en invierno. Revisar estufas, calefones y hornos con gasistas matriculados una vez al año.

una vez al año. No usar hornallas, hornos ni braseros para calefaccionar .

. Verificar la existencia de rejillas de ventilación permanentes .

. Prestar atención a llamas anaranjadas, manchas negras en la pared o olor a gas .

en la pared o . Instalar detectores de CO en los ambientes principales.

"Para darnos cuenta de que el artefacto funciona bien, es necesario verificar que la llama de las estufas y hornallas sea siempre de color azul, ya que las llamas anaranjadas indican un mal funcionamiento", advirtió la directora médica de Ospedyc. En caso de sospechar intoxicación, se debe salir al aire libre inmediatamente, abrir puertas y ventanas y acudir a un centro de salud. "No hay que intentar aguantar los síntomas ni quedarse en la vivienda. Cada minuto cuenta", alertan los especialistas.

Otras amenazas domésticas: electricidad y calor

Además del CO, existen otras amenazas en el hogar durante los meses fríos. El licenciado en Higiene y Seguridad, Nicolás Acciardi, señaló que muchos accidentes domésticos derivan del mal uso de calefactores eléctricos, caloventores y adaptadores múltiples. "No se deben sobrecargar las zapatillas eléctricas ni dejar ropa cerca de los artefactos. Muchos caloventores no están diseñados para estar prendidos 12 horas seguidas. La gente hasta los conecta con cables pelados, lo cual puede causar incendios", había explicado en diálogo con BigBang . .

También advirtió sobre el uso de cocinas u hornos para calefaccionar: "Ese tipo de combustión genera monóxido. Hay que recordar que la cocina no está diseñada para dar calor, sino para cocinar". En cuanto a las instalaciones eléctricas, Acciardi pidió no forzar térmicas ni modificar los sistemas: "Cambiar la termomagnética para que no salte es un error. Eso puede provocar que los cables se derritan y empiecen incendios".

Muchos accidentes domésticos derivan del mal uso de calefactores eléctricos, caloventores y adaptadores múltiples.

Finalmente, el especialista recordó que en caso de incendio, nunca se debe usar el ascensor para evacuar. "Hay que utilizar la caja de escaleras. Los humos suben, por lo tanto, siempre es preferible descender", aseguró. Y si no es posible salir, "irse al balcón o la terraza y pedir ayuda desde allí". La historia de la familia fallecida en Devoto, y los cientos de casos registrados este año, ponen en evidencia que el monóxido de carbono sigue siendo un asesino invisible y silencioso, y que la prevención es la única herramienta efectiva para evitar más muertes. En un contexto donde el frío y la crisis económica llevan a muchas familias a utilizar lo que tengan a mano para calefaccionarse, la información y la responsabilidad son esenciales para no sumar nuevas tragedias.