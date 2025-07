Milei recorta y el frío mata: guía completa de ONGs e iglesias que ayudan a personas en situación de calle

Con la llegada del invierno, Buenos Aires enfrenta una de las semanas más frías del año. En la madrugada del lunes, varias estaciones meteorológicas registraron temperaturas bajo cero, y el pronóstico no anticipa mejoras para los próximos días. En este contexto, la situación se vuelve crítica para quienes viven en la calle, expuestos al frío sin recursos básicos como abrigo, comida o atención sanitaria.

Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei reduce el gasto público en nombre del ajuste, la ayuda concreta llega desde sectores de la sociedad civil: parroquias, ONGs y voluntarios sostienen una red de contención cada vez más desbordada . La ausencia de políticas estatales profundas para asistir a las personas en situación de calle se hace visible con cada ola polar, pero este año el panorama es aún más preocupante: las muertes por hipotermia acechan.

Ola polar en la Ciudad de Buenos Aires afecta especialmente a las personas en situación de calle

Diversas instituciones religiosas y organizaciones solidarias dispusieron espacios para ofrecer asistencia gratuita. La Parroquia Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879, Caballito) ofrece almuerzo todos los días a las 12. Para la cena, la Parroquia de San Carlos (Don Bosco y Quintino Bocayuva, Almagro) brinda comida caliente a las 19:30. La Iglesia Metodista de Almagro (Av. Rivadavia 4044) abre sus puertas los lunes de 10 a 17, donde se puede desayunar, almorzar, merendar y también acceder a duchas.

Otros puntos importantes se activan en días específicos. Los martes a las 20, la Parroquia Santa María ofrece cena en Venezuela y Av. La Plata (con cupos limitados). En la misma noche, la Parroquia San Martín de Porres reparte viandas en Barrancas de Belgrano y en las inmediaciones de la Mezquita de Palermo, junto a la ONG ¿Me regalás una Hora?, que también aporta atención médica solidaria.

Esta misma ONG coordina operativos en la Parroquia Sagrado Corazón de Barracas (Av. Vélez Sarsfield 1351), donde el primer y tercer sábado de cada mes se brindan duchas, ropa limpia, comida y atención médica y psicológica entre las 9 y las 10. En Balvanera, la Parroquia San Expedito (Bme. Mitre 2411) ofrece desayuno y almuerzo los segundos y cuartos sábados, también con presencia médica.

Además, todos los viernes por la noche, la organización Frío Cero 2018 reparte viandas en las escalinatas de la Catedral Metropolitana. Los sábados a las 20, el grupo "Haciendo Lío" entrega cenas en la Biblioteca del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1748).

Ola polar

Para quienes buscan un lugar donde dormir bajo techo, los paradores nocturnos disponibles los 365 días del año son escasos y con capacidad limitada: el Parador Retiro (Gendarmería Nacional 522) y el Parador Beppo Ghezzi (Masantonio 2970) —exclusivos para hombres—, y el Parador Azucena Villaflor (Piedras 1583), destinado a mujeres solas o con hijos menores.

Las cifras del abandono

El pasado lunes, con temperaturas extremas, organizaciones sociales realizaron ollas populares en Plaza Miserere y Plaza Constitución. El recuerdo de las 11 personas que murieron por hipotermia el invierno pasado en CABA alimenta la urgencia.

Natalia, una mujer en situación de calle, denunció en diálogo con C5N: "Me está yendo muy mal. Hay abandono de personas. Nadie nos ayuda en nada. El frío que pasamos en la calle es tremendo. El otro día dormí entre las baldosas y casi me muero de hipotermia. No tengo ayuda de nadie. En la calle te roban, te tocan, te sacan las zapatillas, aparecés sin nada". Otro de los presentes frente a las cámaras pidió a la sociedad no ser indiferente: "Yo le pido a la gente que tenga sensibilidad por los pobres. Estamos sufriendo mucho frío y mucho hambre . Que tenga piedad por nosotros."

Si bien diferentes agrupaciones se organizan para aliviar el sufrimiento de las personas en situación de calle, en Mar del Plata ya se registró una víctima fatal. Se trata de Gustavo Cabello, un hombre de 67 años que vivía en la calle y cuidaba autos en la zona. Fue encontrado sin vida tras haber muerto por hipotermia: "Es viral lo que hace el Municipio: van corriendo hacia las personas en situación de calle y las golpean. Ahora andan con esas armas no letales con las que les quitan los colchones y las frazadas", denunció una periodista que se trasladó al lugar.

A esta tragedia se suma otra muerte, esta vez en Paraná. Un hombre de 67 años, que solía dormir en la Plaza 1º de Mayo, también falleció producto de las bajas temperaturas.

Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa sin anunciar un plan integral de contención para las personas en situación de calle. A tono con su programa de ajuste, el presidente Javier Milei recortó partidas sociales, cerró programas territoriales y minimizó la presencia del Estado en los barrios más vulnerables. En paralelo, se multiplican los pedidos de ayuda y las denuncias de abandono. En tiempos de temperaturas extremas, la solidaridad no alcanza si no se acompaña con políticas públicas. Porque nadie debería dormir en la calle. Y mucho menos, morir de frío.