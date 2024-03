El cielo resplandece a su alrededor: murió Akira Toriyama, el creador de "Dragon Ball" y padre de Goku

Akira Toriyama, conocido popularmente por ser el padre de Goku, el protagonista principal de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, murió a los 68 años de un hematoma subdural agudo. La noticia fue dada por la editorial Shueisha, la cual explicó que la leyenda del manga japonés falleció el 1° de marzo, pero que por distintas razones decidieron dar a conocer la triste noticia recién este viernes: "Lamentamos enormemente informar que el creador de manga Akira Toriyama murió el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Sentimos mucho que todavía tenía varios trabajos a mitad de creación con gran entusiasmo".

Si bien su obra más popular es sin duda Dragon Ball, el manga convertido en anime que cuenta la historia de Goku, un saiyajin (una raza guerrera alienígena) que se cría en la tierra y cuyo objetivo es ser cada vez más fuerte, lo cierto es que Toriyama alcanzó el reconocimiento gracias a su primera creación: Dr. Slump, el cual le permitió ganar el Premio Shogakukan Manga de 1981 al mejor manga shōnen. Sin ir más lejos, llegó a vender más de 35 millones de copias en Japón.

Esto le permitió que Dr. Slump fuera adaptado en una exitosa serie de anime, con una segunda creada en 1997, 13 años después de que el manga terminara. A pesar de esto, fue Dragon Ball la que le terminó abriendo las puertas de todo el mundo al convertirse en uno de los mangas más populares y exitosos de la historia con ventas de 260 millones de copias en todo el mundo y subiendo día a día. La historia de Goku se trata de una de las más vendidas de todos los tiempos.

De hecho, se considera una de las principales razones del auge del manga en la década de 1980 y mediados de la década de 1990. Muchos fanáticos afirman que la historia que trata también sobre las esferas del dragón, objetos mágicos muy poderosos capaz de concederte toda clase de deseos, es el "padre de todos los animes". Para ser claros, por fuera de Japón, las adaptaciones de anime de Dragon Ball fueron las más exitosas del manga japonés.

Toriyama, después de escribir Dr. Slump, había escrito una historia corta llamada Dragon Boy, Dragon Ball es la reelaboración de Dragon Boy

Es por este motivo que se les atribuye el impulso de la popularidad del anime en el mundo occidental. En 2019, Toriyama fue condecorado como Caballero de la Orden Francesa de las Artes y las Letras por sus contribuciones al arte. Toriyama era considerado uno de los autores que cambió la historia del manga, ya que sus obras son muy influyentes y populares, especialmente Dragon Ball, que muchos artistas de manga citan como fuente de inspiración.

Dragon Ball fue publicado por primera vez en la revista de cómics Weekly Shonen Jump en 1984, fue adaptado posteriormente en películas y series de televisión, que se distribuyeron en más de 80 países. Toriyama también era conocido por su rol en los videojuegos como diseñador de personajes y monstruos de la exitosa serie de juegos de rol "Dragon Quest". "Nunca olvidaremos a Akira Toriyama por el regalo que dejó en esta tierra. No puedo imaginar un mundo sin Dragon Ball", escribió un fan.

La muerte del legendario mangaka no hizo más que causar tristeza en gran parte del mundo, convirtiendo su nombre en tendencia en las redes sociales y generando todo tipo de condolencias y mensajes de agradecimiento de aquellos que antes o después de la escuela encendían la tele para ver el siguiente capítulo de Dragon Ball. "Es demasiado pronto. El vacío es demasiado grande. La idea de no volver a verte me llena de tristeza", escribió Eiichirō Oda, creador de One Piece.

Y siguió: "Te he admirado mucho desde que era un niño, incluso recuerdo el día en el que me llamaste por mi nombre por primera vez. Y cómo nos emocionamos Kishimoto y yo cuando nos llamaste amigos aquel día de camino a casa. También recuerdo nuestra última conversación. Eres uno de los responsables de dejar atrás esa época en la que leer manga se consideraba una estúpida pérdida de tiempo, para pasar a la era en la que tanto niños como adultos disfrutan de este medio".

Con mucha tristeza, el mangaka compartió su carta al cielo y a corazón abierto, dijo: "Me mostraste que ese sueño era posible, que el manga podía llegar a todo el mundo. Era como ver a un héroe avanzar. La emoción y el entusiasmo de la época de la serialización de Dragon Ball echó raíces en la infancia no solo de mangakas, sino de creadores de todos los sectores. Su existencia es como un gran árbol. Espero que el cielo sea tan placentero como imaginaste, sensei".

Finalmente, sentenció: "Cuanto más me acercaba a la obra de Toriyama, mayor me parecía la presencia que tenía entre los mangakas de nuestra generación. Era casi intimidante. Pero al mismo tiempo, era agradable ver a esa persona tranquila que había detrás. Amamos a Toriyama-sensei como si fuera de la familia. Me gustaría expresar mi respeto y gratitud al extremadamente rico mundo que Toriyama-sensei nos dejó, y orar por su descanso desde el fondo de mi corazón.

Otro de los grandes mangakas que tiene este género, Masashi Kishimoto, padre de Naruto, también le dedicó unas palabras a Toriyama: "Honestamente, no sé que escribir o cómo escribir sobre algo tan repentino. Pero me gustaría expresar mis pensamientos y sentimientos hacia Toriyama-sensei, algo que me gustaría que él mismo me hubiera preguntado algún día. Como crecí con 'Dr. Slump' y 'Dragon Ball' en la escuela, tener sus mangas a mano siempre fue algo natural y parte de mi vida. Incluso cuando tenía una mala experiencia, ver 'Dragon Ball' me hacía olvidarme de ella. Era un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada".

Según dijo, cuando llegó a la universidad, de pronto, Dragon Ball terminó y "sentí un increíble sentimiento de pérdida que no supe reemplazar": "Pero al mismo tiempo me ofreció una oportunidad de entender la grandeza del maestro que lo había creado. Y por supuesto quise hacer algo igual. Quise parecerme a mi maestro. Empecé a seguir sus huellas y aspiré a convertirme en mangaka, lo que fue haciendo desaparecer ese sentimiento de pérdida. Porque hacer cómics era divertido. Encontré una nueva diversión siguiéndote. Siempre fuiste mi guía. Te admiraba. Lamento que tenga que ser así, pero me gustaría expresarte que para mí eras un salvador".

Al final del texto que compartió en sus redes, Kishimoto aseguró que siente un "un sentimiento de pérdida aún más grande que cuando Dragon Ball terminó". "No sé cómo lidiaré con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer 'Dragon Ball'. Todo el mundo esperaba tu trabajo con ansia. Ojalá los deseos de 'Dragon Ball' existieran. Quizás sea egoísta, pero estoy tan triste. Gracias, Toriyama por tu trabajo durante más de 45 años. Gracias por tus esfuerzos y trabajo duro. Los miembros restantes de tu familia hemos quedado profundamente heridos. Por favor, cuídate y descansa en paz", cerró con tristeza.