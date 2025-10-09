El fútbol argentino llora a Miguel Ángel Russo: clubes, jugadores y ex dirigidos despidieron con dolor al DT

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles. El histórico entrenador de Boca Juniors, que se encontraba internado en su domicilio con pronóstico reservado, falleció a los 69 años dejando un vacío enorme en el deporte nacional. Su partida desató una ola de mensajes de dolor y reconocimiento de parte de clubes, futbolistas, dirigentes e hinchas que lo recordaron no solo como un técnico exitoso, sino como un hombre íntegro, caballero y apasionado. Rosario Central, una de sus grandes casas futbolísticas, lo despidió con una frase que resume lo que fue Russo para el pueblo canalla: "Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central".

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. 💛💙♾️ pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

El club rosarino recordó sus cinco ciclos como entrenador -entre 1997 y 2024-, sus títulos, su ascenso en 2014 y la reciente Copa de la Liga obtenida en 2023. "Miguelo" fue más que un DT para Central: fue un símbolo de esfuerzo y pertenencia. Desde Avellaneda, Independiente lamentó la pérdida de quien definieron como "protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas". En su comunicado, el "Rojo" envió un saludo "a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento".

El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas.



Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así... pic.twitter.com/B4rVDbFFJo — C. A. Independiente (@Independiente) October 8, 2025

El dolor también alcanzó a Boedo. "San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino", publicó la institución azulgrana, acompañando sus palabras con una imagen del entrenador con el buzo del Ciclón. Russo había dirigido al club en dos etapas, la última entre 2024 y 2025, recordada por su polémica salida hacia Boca.

"Toda una obra, toda una historia que tengo yo dentro de este Club" 🇱🇻❤️



Tu legado es para siempre y lo honraremos todos los días hasta la eternidad.



Miguel Ángel Russo ♾️ pic.twitter.com/HYnlrVFLAE — Club Lanús (@clublanus) October 9, 2025

Desde Colombia, Millonarios -donde Russo se consagró campeón y dejó una huella imborrable- lo recordó como un "amigo cercano y leyenda embajadora". "Siempre te recordaremos, Miguel", expresaron. A esos homenajes se sumaron Paris Saint-Germain, Alianza Lima y Universidad de Chile, instituciones extranjeras que también tuvieron el privilegio de contar con su conducción y que coincidieron en destacar su profesionalismo y calidad humana.

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

Vélez Sarsfield, donde Russo logró su primer título como técnico en el Clausura 2005, publicó un emotivo video homenaje: "Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador". En el cierre, el club eligió una frase del propio Russo que hoy resuena con fuerza: "Vélez es un grande, lo pongo arriba de la mesa". River Plate también tuvo un gesto que conmovió al mundo del fútbol: "Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", expresó el club de Núñez en un mensaje de respeto hacia quien fuera el entrenador de su eterno rival.

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005.



Hasta siempre, Miguel 💙 pic.twitter.com/7EkddsmIsh — Vélez Sarsfield (@Velez) October 8, 2025

El homenaje más sentido, sin embargo, llegó desde su casa: Boca Juniors. "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", expresó la institución xeneize, donde Russo logró su mayor gloria como técnico al conquistar la Copa Libertadores 2007.

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

Entre los futbolistas, las palabras más conmovedoras llegaron de Leandro Paredes, capitán de Boca y actual integrante de la Selección argentina, quien publicó: "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre, Miguel!". El ex jugador César "Chelito" Delgado también se quebró al recordarlo: "Es un día muy triste. Miguel la luchó y la peleó. Tuve la fortuna de tenerlo como DT y estoy agradecido porque fue el que me bancó en 2003. El fútbol está de luto".

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

La Selección argentina, concentrada en Miami, le rindió un minuto de silencio antes del entrenamiento, mientras Claudio Tapia, presidente de la AFA, escribió: "Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo". Desde Lanús, donde inició su carrera y logró dos ascensos, hasta Boca, donde alcanzó la cima continental, Russo construyó un legado de respeto, esfuerzo y amor por el fútbol. Su muerte deja un vacío imposible de llenar. Pero su legado seguirá latiendo en cada cancha.