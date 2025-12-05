Kicillof le cerró la boca a Caputo tras sus críticas a la Ley de Financiamiento: "Rapidito Toto"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió con contundencia a las críticas lanzadas por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien cuestionó la reciente aprobación del paquete de financiamiento en la Legislatura bonaerense. Las palabras cruzadas no tardaron en encender el debate, dejando en claro los puntos equidistantes de una gestión que apuesta a mejorar la vida de los ciudadanos de la que sólo se encarga de cumplir metas económicas del Fondo Monetario Internacional.

Todo comenzó cuando Caputo, en una entrevista con A24, disparó contra la administración bonaerense: "Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de responsabilidad fiscal". Según el ministro, la provincia está incurriendo en un desvío al "aumentar los gastos corrientes por encima de la inflación", algo que —aseguró— su equipo económico viene señalando desde hace meses. Además, advirtió que "técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley ".

Luis "Toto" Caputo

Kicillof no tardó en responder y lo hizo fie a su estilo. En un acto público, el gobernador desestimó las críticas y lanzó: " Que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto ". Lejos de quedarse ahí, Kicillof profundizó: "Lo que yo digo es que ayer no se aprobó endeudamiento. La ley se llama refinanciamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de (María Eugenia) Vidal".

El cruce subió de tono cuando Kicillof apuntó contra los legisladores libertarios que respaldan las políticas del gobierno nacional: "Que aprueben todo lo que tienen que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar. Nos deben 13.000 millones de pesos, así que no sé ni qué hablan los libertarios", sentenció y agregó categórico: "Hay legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires, que vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia, en vez de hablar acá de qué tenemos que hacer nosotros".

Por su parte, Caputo enmarcó sus críticas dentro de una problemática más amplia: el "costo argentino". Según el ministro, mientras Nación "bajó impuestos y estabilizó la macro", provincias como Buenos Aires concentran gran parte del problema: "Este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino, que está mucho más concentrado hoy en municipios y provincias que en Nación", dijo punzante.

El gobernador bonaerense no dejó pasar la oportunidad para volver a cargar contra el gobierno nacional: "Esto no estamos hablando de tema financiero, estamos hablando de los móviles de la policía , que se pagaban con recursos, el fondo de seguridad que nos pasaba Nación y que Milei se robó para generar ese presunto falso superávit".

Axel Kicillof se mostró en la vereda de enfrente del gobierno nacional de La Libertad Avanza y Javier Milei

El enfrentamiento entre Axel Kicillof y Luis "Toto"Caputo se hizo viral rápidamente y las redes estallaron. Mientras tanto, la Ley de financiamiento para los y las bonaerenses todavía está por verse pues la última palabra la tiene Casa Rosada que por estos días está ocupada por las fuerzas del cielo de Javier Milei.